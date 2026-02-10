كش ملك: كريستيانو رونالدو يتخلص من "المنبوذين".. ويتحوّل إلى "زعيم نقابة الضعفاء" في النصر

في "الأول بارك"، لا تُقاس المسافات بالأمتار فقط؛ بل بمدى القرب من دائرة قرار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض نادي النصر.

رونالدو لم يعد مجرد لاعب في تشكيل النصر، أو استشاري يتم أخذ رأيه في بعض الأمور فقط؛ بل تحوّل إلى أن يكون "الرقم الصعب" في معادلة النادي الإدارية.

وبينما تُسجِل أقدامه الهدف تلو الآخر، على أرضية المستطيل الأخضر؛ يتصادعد نفوذ رونالدو خلف الكواليس، ليعيد رسم الهيكل الإداري والرياضي لقلعة العالمي.

تصاعد نفوذ الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 41 سنة؛ اتضح في أزمته الأخيرة داخل نادي النصر، والتي أدت إلى "إضرابه" عن المشاركة في المباريات.

هذا "الإضراب" الذي جاء بسبب غضبه من سوء ميركاتو النصر، بالإضافة إلى عدم رضاه عن سير العمل الإداري في النادي؛ خرج منه رونالدو فائزًا بكل ما تحمله من معاني، وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة..