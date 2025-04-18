غاب عن التسجيل أمام القادسية ولكن..

لم يكن هذا السيناريو المنتظر لليلة مميزة يخوضها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بقميص النصر، إثر السقوط أمام القادسية بنتيجة (1-2)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن حساب الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

النصر فشل في الثأر، وخسر أمام القادسية ذهابًا وإيابًا، لتتعقد مهمته مجددًا في المنافسة على صدارة دوري روشن، رافضًا استغلال خسارة الاتحاد، المتصدر، بثنائية الفتح، ليصبح الهلال والأهلي هما أكبر مستفيد من الجولة 28.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا قدم كريستيانو رونالدو أمام القادسية؟ وما هي أبرز لقطاته خلال المواجهة؟ هذا ما سوف نستعرضه في النقاط التالية..