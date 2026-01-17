Cristiano ronaldo gfxGOAL GFX
محمود خالد

أنقذ الشباب والصلح لم يمنع المطالبات بطرده .. كريستيانو رونالدو بحاجة لإجازة بالفعل ولكن النصر سيتأثر كثيرًا!

النصر يعود لطريق الانتصارات .. ومفارقة طريفة للدون!

وأخيرًا عاد كريستيانو رونالدو ليقود كتيبة النصر لأداء احتفال الفايكنج مع الجماهير، بعد تحقيق انتصار مهم، على حساب الشباب بنتيجة (3-2)، في قمة الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الأول بارك.

ولعب رونالدو دقائق المباراة كاملة، إلا أنه لم يتمكن من هز شباك الحارس مارسيلو جروهي، لتأتي ثلاثية فريقه عن طريق سعد بالعبيد "بالخطأ في مرماه" وكينجسلي كومان وعبد الرحمن غريب، فيما وقع الشباب على ثنائية بخطأ من محمد سيماكان، وكارلوس جونيور.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة، ليبدأ لعبة الكراسي الموسيقية مع الأهلي، الذي تراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف، فيما يتربع الهلال في الصدارة بـ38 نقطة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 11 نقطة، في المركز الرابع عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء رونالدو في قمة النصر والشباب..

  • رونالدو يفسد هجمات النصر

    هناك بعض المباريات، التي كان القائد البرتغالي يحتاج فيها لهدف من أجل "التغطية" على أدائه المتذبذب خلال المواجهة، ولعلّه كان أكثر حاجة لهذا الأمر في ديربي الشباب.

    كريستيانو لم يعجز عن زيارة الشباك فقط، بل إنه كان بمثابة "مفسد الهجمات" للنصر في العديد من اللقطات، حيث كان أكثر ما يعيبه هو "البطء" في اتخاذ القرارات.

    هذا البطء ساهم في تأخر رونالدو لمتابعة كرة تصدى لها مارسيلو بعد تسديدة كومان في الدقيقة 41، وكذلك تعامله السيء مع تمريرة عبد الرحمن غريب ليهدر فرصة محققة، كما أهدر عرضية سلطان الغنام، برأسية مرت بعيدًا عن المرمى، رغم تواجده منفردًا داخل منطقة الجزاء.

    • إعلان

  • هدف خاطئ حرم رونالدو وجروهي: "ممنوع المرور"

    هناك لقطتان فقط تلخصان خطورة كريستيانو رونالدو في ديربي الشباب، الأولى تتمثل في الهدف الأول، الذي سجله سعد بالعبيد بالخطأ في مرماه؛ حيث كانت الكرة على بُعد مليمترات من الوصول إلى قدم رونالدو ليضع عرضية جواو فيليكس في الشباك، إلا أن مدافع الشباب حرمه من تلك الفرصة للتقدم المبكر، ليسجل بالخطأ أسرع هدف في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين السعودي.

    اللقطة الثانية، تمكن فيها رونالدو بالفعل من توجيه كرته الوحيدة بين الخشبات الثلاث، في الدقيقة 84، إلا أن مارسيلو جروهي تصدى للكرة، وكأنه يقول لكريس "ممنوع المرور".

  • لقطة "صلح" لم تمنعه من انتقادات الجماهير

    ولعلّ مسيرة كريستيانو رونالدو، مع النصر، قد شهدت العديد من التصرفات الجدلية، التي كانت تعطي انطباعًا سلبيًا لدى الجمهور حول القائد البرتغالي.

    رونالدو كان على شفا الوقوع في تلك الهفوة، بتصرف جدلي صاحب هدف النصر، حيث احتفل كريستيانو بوضع يده على رأس جروهي الذي كان جالسًا على الأرض، ودفعها، قبل أن يعود البرتغالي ويعانق حارس الشباب.

    ولكن، هذا الصلح لم يمنع الجماهير من انتقاد رونالدو، وسط مطالبات من متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة إعطاء بطاقة حمراء لكريستيانو، بعد قيامه باستفزاز الخصم ودفع رأسه بدون كرة.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    هل يحتاج رونالدو إلى إجازة بالفعل؟

    قبل أيام، أثار الإعلامي سعود الصرامي، جدلًا، حيث قال إن كريستيانو رونالدو يفكر في أخذ إجازة، بعد ديربي الهلال، وقد أخبر أحد المقربين منه، بشعوره بأنه سبب تراجع نتائج النصر في الفترة الأخيرة، وينوي الابتعاد لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، ومراقبة سير الأوضاع في الفريق.

    بعيدًا عن مدى تحقق هذا الأمر على أرض الواقع، فإن مباراة اليوم، شهدت حالة من التراجع لدى كريستيانو رونالدو، من حيث إنهاء الهجمات، رغم تحركاته أيضًا، وعودته إلى الخلف لبناء الهجمات، فضلًا عن التواجد على الطرف الأيسر ومن ثم الانطلاق إلى العمق.

    النصر في غياب رونالدو، كان يقدم أيضًا نتائج كبيرة، كما شهدنا في بطولة دوري أبطال آسيا 2، إلا أن غيابه لتلك الفترة الطويلة، من شأنه أن يمثل ضربة موجعة لكتيبة جيسوس، خاصة وأن الفريق يفتقد بالفعل لخدمات أحد أبرز نجومه، وهو ساديو ماني الذي تأهل لنهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

  • كلمة أخيرة..

    دائمًا ما يوجه رونالدو رده على جميع الانتقادات من قلب الملعب، ويستغل مقولة أن التاريخ لن يذكر سوى الأرقام والنتائج، ولن يركز على الأداء في كل مباراة على حدة.

    رونالدو لا يزال متربعًا في صدارة الهدافين، ولكن الطريف، إن كريستيانو في المباريات الأربع الماضية التي شهدت تعثر النصر، كان يسجل وفريقه يتعادل أو يخسر، حيث هز شباك الاتفاق والقادسية والهلال، وعندما فاز الأصفر لم يسجل الدون.

    الشباب وإن نجح بنسبة كبيرة في الحد من خطورة رونالدو، إلا أن كريستيانو خدم الليوث أيضًا بقراراته الخاطئة التي أفسدت عدة هجمات، كان من شأنها أن تجعل الجماهير النصراوية تتنفس الصعداء قبل صافرة النهاية.

دوري روشن السعودي
الشباب crest
الشباب
الشباب
النجمة crest
النجمة
النجمة
دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
النصر crest
النصر
النصر
0