"يلوم غيره والعيب فيه ومن قال إنه آلة لا تتعب!" .. كريستيانو رونالدو يعاني في ديربي النصر والشباب رغم الهدف

النصر هرب من الديربي بـ"3 نقاط غالية"..

لا تأمن لدغات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، حتى ولو كان في أسوأ حالاته الفنية والبدنية؛ هذا ما يجب أن يعلمه أي منافس للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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رونالدو سجل هدفًا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من عمر ديربي الرياض؛ ليقود النصر للفوز على مستضيفه الشباب (2-1)، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

النصر رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 17، في المركز الثاني "مؤقتًا" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "المتصدر".

ومن الممكن أن يعود النصر إلى المركز الثالث مجددًا؛ حال فوز نادي الاتحاد على القادسية، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات نفس الجولة؛ حيث يملك العميد - حاليًا -، 15 نقطة من 6 مباريات.

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وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ من ظهور كريستيانو رونالدو في ديربي النصر والشباب المثير، مساء اليوم الجمعة..