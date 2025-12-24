في ظهور آسيوي فريد من نوعه مع النصر! .. كريستيانو رونالدو يستخدم الزوراء كـ"محطة إعدادية" ويحرج عاشق ميسي بـ"لوحة فنية"

يوم 24 ديسمبر من عام 2025؛ ربما يكون تاريخيًا بالنسبة للكرة الآسيوية، لأنه شهد حدثًا لأول مرة - حتى الآن على الأقل -.

هذا الحدث تمثل في مشاركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع فريق النصر الأول لكرة القدم، في مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ظهور رونالدو في هذه البطولة، الأقل شهرة بالقارة الأكبر في العالم؛ جاء ضد نادي الزوراء العراقي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات.

وكان الأسطورة البرتغالية قد غاب عن الجولات الخمس الأولى، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ والتي حقق فيها الفريق النصراوي العلامة الكاملة، بـ15 نقطة كاملة.

وتضاربت الأنباء وقتها، عن سبب عدم مشاركة رونالدو في أبطال آسيا "2"؛ ما بين إراحته لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، أو أن اللاعب يرى أن اسمه أكبر من هذه المسابقة القارية.

وبعد هذا التضارب.. ظهر كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والزوراء، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ وهو ما يقودنا إلى مجموعة من النقاط المهمة، التي يجب الوقوف أمامها في السطور التالية.