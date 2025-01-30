هذه المرة لم "يسرق" زميله! .. كريستيانو رونالدو يستعد لاستقبال الصفقة الجديدة ويعيد جدل البرتغال إلى النصر أمام الرائد

رونالدو يمنح النصر 3 نقاط غالية..

لا يُمكن أن تمر مباراة واحدة لنادي النصر، بدون أن يترك الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بصمته فيها.

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هذه البصمة قد تكون بهدف أو صناعة، أو حتى مشادة مع الحكم والخصم، أو تصرف يثير الجدل في وسائل الإعلام لأيامٍ عديدة؛ المهم أن رونالدو دائمًا ما يظهر في مباريات النصر.

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واستمر الأسطورة البرتغالية على هذا المنوال، في مباراة النصر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، مساء اليوم الخميس، في الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

رونالدو سجل هدفًا وصنع آخر، ليقود الفريق النصراوي للفوز (2-1) على نادي الرائد؛ مع تقديمه مستويات أكثر من رائعة طوال مجريات المباراة.

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وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى نقطته الـ38، في المركز "الثالث" مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ بينما تجمد الرائد عند النقطة 14، في المركز "الخامس عشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد أداء الأسطورة كريستيانو رونالدو في مباراة النصر أمام مستضيفه الرائد، مساء اليوم الخميس..