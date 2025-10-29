طائرة المونديال وحديث "هل لديكم الجدية؟" .. الكشف عن التفاصيل الخفية وراء انتقال رونالدو إلى النصر

قال حماد خلال تصريحات لبودكاست "سقراط" عبر منصة "ثمانية": "كنا ذاهبين لافتتاح كأس العالم 2022 بالدوحة، وكان هناك تواصل بيننا وبين كريستيانو رونالدو وفريقه، وقال لي ما هو الوضع، كنا في بداية مشروع الدوري ليصبح من الأفضل في العالم".

وواصل: "جلست مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وقال لي (لا أريد أن يكون الموضوع 99% بل 100%)".

واستطرد: "كان يتبقى في عقده مع مانشستر يونايتد موسم واحد، وخرج بتصريحات تُشير إلى أن العلاقة ليست على ما يرام، وبعدها حدث تواصل بينه وبين الأمير عبد العزيز، وقال له (إذا أنتم لديكم الجدية فأنا جاد) وحدثت الصفقة، وذهبت الصفقة إلى الجهة المختصة (لجنة الاستقطابات)".