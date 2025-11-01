"لأول مرة نبضات قلبي تتسارع" .. كريستيانو رونالدو يكشف سر فرحته المفرطة بفوز النصر على الفيحاء

حقق فريق النصر انتصارًا صعبًا ومثيرًا على ضيفه الفيحاء بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ورغم البداية القوية لأصحاب الأرض، فاجأ الفيحاء الجميع بافتتاح التسجيل في الدقيقة 13 عبر لاعبه جيسون ريميسيرو، الذي استغل تمريرة متقنة من محمد البقعاوي، ليسكن الكرة شباك الحارس نواف العقيدي، معلنًا تقدم الضيوف مبكرًا.

لكن النصر لم يتأخر في الرد، إذ كثّف من ضغطه الهجومي بحثًا عن التعادل، ونجح قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو في تعديل النتيجة عند الدقيقة 37، بعد تمريرة ذكية من الوافد الجديد كينجسلي كومان، ليعيد التوازن إلى اللقاء قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل النصر محاولاته للبحث عن الفوز وسط تراجع دفاعي من الفيحاء، حتى جاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 90+14، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح العالمي، نفّذها رونالدو بثقة كبيرة ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ويقود النصر لانتزاع فوز جديد في الوقت القاتل.

وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 21 نقطة متصدرًا جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق 3 نقاط عن الفتح صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ليواصل الفريق مسيرته المثالية هذا الموسم تحت قيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس.

أما الفيحاء، فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز العاشر، بعدما قدّم أداءً جيدًا في معظم فترات المباراة، لكنه لم يتمكن من الصمود أمام الإصرار النصراوي في الدقائق الأخيرة.