أهلًا بكم في عالم كريستيانو رونالدو الخيالي! .. النصر لن يمنحك "الحذاء الذهبي" ولا تقارن شيخوختك الآن مع شبابك بقميص ريال مدريد

من فترةٍ إلى أخرى يُفاجئنا الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، بتصريح يثير الجدل في الشارع الرياضي العالمي؛ وذلك من خلال ذكر بعض الحقائق المهمة، لكن مع تجميلها نوعًا ما.

آخر تصريح من رونالدو أثار به الجدل؛ كان ذلك الذي طالب من خلاله بإدخال دوري روشن السعودي للمحترفين، في سباق جائزة "الحذاء الذهبي".

جائز "الحذاء الذهبي" تُمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، على مدار الموسم الرياضي الواحد؛ حيث سبق وحصل عليها رونالدو نفسه "4 مرات"، طوال مسيرته الكروية.

وقال الأسطورة البرتغالية في حوار مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان: "بالنسبة لي التسجيل في الدوري الإسباني أسهل من السعودي.. لابد من إدخال دوري روشن ضمن سباق (الحذاء الذهبي)".

والحقيقة.. مطالبات رونالدو بإدخال السعودية في سباق "الحذاء الذهبي"؛ هي امتداد لبعض الأخبار السابقة التي أشارت إلى رغبة المسؤولين في المملكة، لإشراك أحد فرقهم - أو أكثر - في دوري أبطال أوروبا.

وهذه الرغبات صعبة التنفيذ على أرض الواقع بالفعل؛ رغم أننا نعيش في عالم فيه المتغيّرات سريعة جدًا، وأصبح كل شيء فيه ممكنًا حتى ولو كان غريبًا.

لذلك.. لندخل في عالم أحلام رونالدو نوعًا ما؛ وذلك بعد مطالبته بحساب أهداف دوري روشن السعودي للمحترفين في سباق "الحذاء الذهبي"، ومقارنته بما كان يفعله في إسبانيا.