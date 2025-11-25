"رونالدو غيّر قناعاتي بشأن السبب الرئيسي لاعتزال اللاعبين" .. مارتينيز يُدافع عن مكان نجم النصر في منتخب البرتغال

ظهر مارتينيز كضيف محلل في برنامج Sky Sports Monday Night Football، وتحدث بإسهاب عن رونالدو ولماذا لا يزال يمثل ركيزة مهمة للبرتغال، حتى في سن تقاعد معظم اللاعبين منذ فترة طويلة. سيبلغ رونالدو 41 عامًا بحلول موعد كأس العالم، ولديه عقد مع نادي النصر يستمر حتى بعد عيد ميلاده الثاني والأربعين في عام 2027.

قال مارتينيز: "من الواضح أن كل شخص لديه رأي [عن رونالدو]". "ما ألاحظه هو أنه عندما نفوز ويسجل كريستيانو هدفًا أو هدفين، يكون السؤال الذي يطرحه الصحفيون هو: 'ماذا ستفعلون عندما لا يكون كريستيانو موجودًا؟ الفريق يعتمد على كريستيانو بشكل مفرط'. وعندما لا يسجل كريستيانو، يكون السؤال: 'كيف ستفوزون عندما يكون لديكم لاعب يبلغ من العمر 40 عامًا في الفريق؟

بالنسبة لنا، الأمر أسهل من ذلك. إنه يلعب لأنه سجل 25 هدفًا في آخر 30 مباراة. سجله مذهل. عندما يدخل معسكر التدريب، يكون مثالًا للاحترافية، يهتم بنفسه، ويستغل كل يوم ليصبح أفضل. ثم هناك فخر اللعب للمنتخب الوطني. إنه اللاعب الوحيد في العالم، في التاريخ، الذي لعب 227 مباراة [دولية].

"هناك جوانب تتعلق بالسلوك الآن. لا أحد يحصل على شيء مجانًا في كرة القدم الدولية. كل لاعب يتمتع بميزة تنافسية مذهلة، وما يضيفه كريستيانو إلى تسجيل الأهداف - لقد تغير كلاعب، فهو لم يعد الجناح البالغ من العمر 18 أو 19 عامًا الذي رأيناه - هو موقفه وشغفه باللعب للمنتخب الوطني. لذا، طالما أنه يتمتع بذلك، فهو مصدر مذهل للإيجابية المعدية في غرفة الملابس".