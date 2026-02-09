"سيلعب في كأس العالم ولو غاب عن النصر لنهاية الموسم" .. رسالة برتغالية تطمئن رونالدو وجيسوس يربط مستقبله بـ"الدون"!

لا يزال غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عن مباريات النصر الأخيرة، يلقى صدى عالميًا، في ظل احتجاجه على عدم تدعيم الفريق بالصفقات الشتوية، على غرار الأندية الأخرى، فضلًا عن تجميد صلاحيات سيميدو وسيماو، بحسب ما أكدته التقارير الإعلامية.

في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي المنقضي، انفجر الوضع في الوسط الرياضي السعودي على خلفية فشل نادي الاتحاد في تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، على خلفية خلافات مالية بين الطرفين.

فيما كانت المفاجأة؛ نجاح الهلال في التعاقد معه في اليوم الأخير من الميركاتو (2 فبراير 2026)، وهي الصفقة التي أغضبت النصراويين كثيرًا، كون الزعيم أبرم عدد من الصفقات الجيدة مع أجانب، فيما فشل ناديهم، فلم يتعاقد سوى مع عبدالله الحمدان والعراقي حيدر عبدالكريم، على خلفية أزمة مالية.

تلك التحركات دفعت قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو لـ"الإضراب" عن المشاركة في المباريات الأخيرة، متهمًا مسؤولي صندوق الاستثمارات بعدم المساواة بين الأندية في الدعم، وتخصيص الهلال بمبالغ أكبر من الجميع، بحسب عدة صحف أجنبية وسعودية .. ولا تزال الأزمة قائمة مع رفض الدون اللعب في المباريات المحلية بالسعودية.