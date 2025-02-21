"ضيّع البطولات على النصر ولابد من تقنين مشاركته وإلا!" .. هجوم عنيف ضد كريستيانو رونالدو

رونالدو قدّم مستوى غير جيد أمام الاتفاق..

تعرض الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، لهجومٍ عنيف بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد الاتفاق، مساء أمس الجمعة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

النصر خسر (2-3) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبهذه النتيجة.. تجمد رصيد النصر عند النقطة 44، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ لتتعقد فرصه في التتويج باللقب.