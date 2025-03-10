"لا يحب الأنا مثل كريستيانو رونالدو وتمرد بدون تصرفات مشينة مع الاتحاد!" .. كريم بنزيما قائد "المشروع الحقيقي"

بنزيما ورونالدو "صداقة الـ9 سنوات" تتحول إلى منافسة شرسة في السعودية..

لا يختلف اثنان على أن الدوري السعودي للمحترفين، يُعيش أبهى عصوره عبر التاريخ؛ وذلك بالتزامن مع الثورة الهائلة في القطاع الرياضي بالبلاد.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

هذه الثورة الرياضية بدأت في يناير من عام 2023؛ عندما تعاقدت السعودية مع الأسطورة كريستيانو رونالدو؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد رونالدو.. جاءت العديد من الأسماء العالمية إلى الملاعب السعودية؛ أبرزها: "كريم بنزيما (الاتحاد)، ساديو ماني (النصر) ورياض محرز (الأهلي)"، بالإضافة إلى نيمار جونيور الذي لعب في صفوف الهلال، لمدة موسم ونصف، قبل العودة إلى فريق طفولته سانتوس، وغيرهم الكثير.

كل ذلك جعل رونالدو يردد مقولة: "أنا قائد المشروع الرياضي في السعودية!"؛ مستشهدًا بسير أبرز نجوم اللعبة على خطاه، بالقدوم إلى المملكة.

GOAL

لكن.. عامان مرا منذ قدوم الأسطورة البرتغالية إلى السعودية، ولم يتضح تأثيره على ناديه النصر - حتى الآن -، بعكس بعض الأسماء العالمية الأخرى؛ مثل بنزيما.

بنزيما الذي انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في صيف عام 2023، بدأ يتضح تأثيره الكبير، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ وهو ما نستعرضه في السطور التالية..