أسوأ بداية لعام 2026: الأهلي يحرج كريستيانو رونالدو .. هكذا يكون الثأر من أجل رياض محرز!

بداية صادمة لعام 2026، كريستيانو رونالدو الذي كتب بداية تاريخية مع النصر، يتلقى الخسارة الأولى أمام الأهلي، بنتيجة (2-3)، على ملعب الإنماء، في قمة الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم الأهلي بثنائية إيفان توني في الدقيقتين 7 و20، ثم تعادل عبد الإله العمري للنصر، بهدفين في الدقيقتين 31 و44، قبل أن يوقّع ميريح ديميرال، على هدف النقاط الثلاث، في الدقيقة 55.

وتجمد رصيد النصر عند 31 نقطة، ليصبح مهددًا بخسارة صدارة دوري روشن السعودي، إذا ما نجح الهلال في اقتناص نقاط مباراة ضمك، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة، ليحلّ في المركز الرابع.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء كريستيانو رونالدو في كلاسيكو الأهلي والنصر..