محمود خالد

أسوأ بداية لعام 2026: الأهلي يحرج كريستيانو رونالدو .. هكذا يكون الثأر من أجل رياض محرز!

ما قاله رونالدو "سلاح ارتد في صدره"..

بداية صادمة لعام 2026، كريستيانو رونالدو الذي كتب بداية تاريخية مع النصر، يتلقى الخسارة الأولى أمام الأهلي، بنتيجة (2-3)، على ملعب الإنماء، في قمة الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم الأهلي بثنائية إيفان توني في الدقيقتين 7 و20، ثم تعادل عبد الإله العمري للنصر، بهدفين في الدقيقتين 31 و44، قبل أن يوقّع ميريح ديميرال، على هدف النقاط الثلاث، في الدقيقة 55.

وتجمد رصيد النصر عند 31 نقطة، ليصبح مهددًا بخسارة صدارة دوري روشن السعودي، إذا ما نجح الهلال في اقتناص نقاط مباراة ضمك، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة، ليحلّ في المركز الرابع.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء كريستيانو رونالدو في كلاسيكو الأهلي والنصر..

    الأهلي يحرج رونالدو .. ويثأر من أجل محرز!

    "نعرف ما علينا فعله في 2026"، كلمات قالها كريستيانو رونالدو، عندما أراد أن يطمئن جماهير النصر بعد التعثر الأول في دوري روشن، أمام الاتفاق، حيث أخبرهم بأن النصر لا يزال على الطريق الصحيح.

    ومع بداية العام الجديد، جاء الأهلي ليحرج رونالدو؛ حيث بدا الأسطورة البرتغالية وكأنه لا يستطيع فعل ما عليه في مباراة الكلاسيكو.

    رونالدو عانى كثيرًا مع الرقابة الدفاعية، سواءً بتواجده داخل منطقة الجزاء، ورقابة ميريح ديميرال له، أو بتراجعه لاستلام الكرة وبناء الهجمات، وسط حصار مع فالنتين أتانجانا وزياد الجهني.

    كريستيانو الذي توج بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، في حفل "جلوب سوكر 2025"، جاء إلى ملعب الأهلي، فجاء الراقي ليردّ على إعطائه الأفضلية لهذه الجائزة، على حساب نجمه الغائب رياض محرز، والذي لعب دورًا في تتويجه بدوري أبطال آسيا للنخبة، ولكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا لحصد اللقب.

    دروس في الارتقاء للكرة

    وحتى يكتمل "إحراج" رونالدو، فإن "الدون" المشتهر بارتقائه في الكرات الرأسية، كان أشبه بتلميذ يتلقى فنونًا في الارتقاء، سواءً من زملائه أو المنافسين.

    كريستيانو انتظر 42 دقيقة، قبل أن يوجه أولى فرصة خطيرة على مرمى الأهلي، عندما استقبل كرة عرضية من عبد الإله العمري، ليرتقي ويوجه رأسية مرت فوق العارضة.

    الردّ جاء سريعًا، بارتقاء عبد الإله العمري، ليتعامل مع ركنية بروزوفيتش، ويسجل هدف تعادل النصر، بعد دقيقة واحدة من لقطة رونالدو الضائعة.

    ليس ذلك فحسب، بل إن ميريح ديميرال، لعب دور زميله "الغائب" روجر إيبانيز، ليستغل عرضية، بارتقاء ورأسية منحت الأهلي الهدف الثالث.

    الحكم لم يغضب رونالدو هذه المرة

    عندما أعلن الاتحاد السعودي، عن اختيار الحكم البوسني عرفان بيليتو، لإدارة مباراة الأهلي والنصر، أعاد الذكريات إلى مارس 2024، حينما انفجر كريستيانو رونالدو غضبًا ضد هذا الحكم.

    القصة تعود إلى مباراة تجريبية أقيمت بين البرتغال وسلوفينيا، حيث تعرض رونالدو لتدخل عنيف من المنافس، على قدمه، إلا أن الحكم رفض منح بطاقة حمراء له، لينفجر كريستيانو غضبًا في وجه البوسني.

    مباراة الأهلي، شهدت أيضًا، عدة لقطات جدلية، من قِبل الحكم البوسني، إلا أن ما يميز رونالدو أنه كان أكثر هدوءًا في التعامل مع قرارات بيليتو.

    الحكم عرفان رفض منح ركلة جزاء للنصر، اعترض عليها أنجيلو جابرييل، بداعي تعرضه للإعاقة داخل المنطقة، كما انفعل جواو فيليكس "مرتين"، بمطالبته بجزائية أيضًا في لقطتين بداعي لمسة يد، إلا أن بيليتو كان يواصل استئناف اللعب.

    رونالدو ظهر في لقطة بالمباراة، وهو يستفسر من الحكم البوسني، بإعطاء بطاقة صفراء لأحد لاعبي الأهلي، إلا أن بيليتو رفض، ليتعامل كريستيانو مع الأمر بهدوء، ورغم اعتراضه أيضًا على سقوط زكريا هوساوي، في إشارة لتعمد إضاعة الوقت، إلا أنه لم ينفعل كثيرًا على الحكم واستسلم لقراره.

    وكان بطبيعة الحال، أن تشهد المباراة بعد التوتر، الذي لم يرتقِ لمرحلة المشادات أو الاشتباكات، ما عدا الدقيقة 90+5، كأن يسقط أحد لاعبي الأهلي، في الوقت الذي يسعى فيه النصراويين للعودة في آخر الدقائق.

    توقف قطار رونالدو .. هل يتحول الأهلي إلى عقدة؟

    سابقًا، كنا نتساءل "من يوقف النصر؟"، والآن بات السؤال "هل ينجو الأصفر؟"، بعدما فقد 4 نقاط في آخر مباراتين أمام الاتفاق والأهلي.

    بالعودة إلى رونالدو، فقد توقف قطاره في دوري روشن، من بوابة جدة، بعد 9 مباريات متتالية لم يغب فيها عن التسجيل، منذ بداية موسم 2025-2026.

    كريستيانو لم يغب عن التسجيل، إلا في مباراتي الخلود والأهلي، بالجولتين 2 و13، فيما وقّع على هدفين في شباك الرياض والفيحاء والأخدود، وهدف أمام التعاون والاتحاد والفتح والحزم ونيوم والخليج والاتفاق.

    وبعيدًا عن عدم التسجيل، فإن رونالدو عانى كثيرًا من فقدان مفتاح الوصول إلى مرمى الحارس عبد الرحمن الصانبي، رغم أنه أهدر واحدة من أخطر فرص المباراة، بعد هجمة مرتدة، ترجمها جواو فيليكس، بعرضية إلى "الدون"، إلا أنه فشل في التعامل معها، ليخسر فرصة انفراد كادت أن تعدل النتيجة.

    ومثلما كان الأهلي سببًا في حرمان رونالدو من الفوز بأولى بطولة "رسمية"، بعد خسارة نهائي كأس السوبر السعودي، فقد يكون الراقي أيضًا نقطة تحول "صادمة" في مسار النصر نحو المنافسة على لقب دوري روشن، بأولى خسارة للعالمي، الذي يواجه صراعًا شرسًا مع الهلال على الصدارة.

