كشف سر انخفاض مستواه .. ماجد عبد الله يُطالب النصر بقول "شكرًا" لرونالدو ويُعيد سبب تراجع النتائج للاعبين!

حلل ماجد عبد الله، أسطورة الكرة السعودية، أسباب تراجع نتائج فريقه السابق، النصر، مؤخرًا وتنازله عن صدارة دوري روشن السعودي لصالح الهلال، مشيرًا إلى أن اللقب مازال في الملعب وموضحًا كذلك أسباب تراجع أداء النجم كريستيانو رونالدو وما التصرف المناسب تجاه ذلك. فماذا قال؟
سيارة النصر ترجع إلى الخلف!
تعرض النصر لخسارة جديدة في دوري روشن السعودي بسقوطه أمام القادسية على ملعبه الأول بارك بالرياض، ضمن الجولة الـ14، بهدفين مقابل هدف واحد.
وتقدم الضيوف بهدفين نظيفين بواسطة خوليان كينيونيس وناهيتان نانديز قبل أن يُقلص كريستيانو رونالدو الفارق للنصر من ركلة جزاء، ورغم الفرص الكثيرة المتاحة لأصحاب الملعب في الدقائق الأخيرة إلا أن اللقاء انتهى بخسارتهم.
خسارة النصر جمدت رصيده عند 31 نقطة، وقد فقد الثامنة تواليًا في دوري روشن، ليتسع الفارق في الصدارة بينه وبين الهلال، المتصدر، إلى 4 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما في الجولة القادمة.
ماجد عبد الله يُحلل أسباب التراجع
أجرى ماجد عبد الله حوارًا سريعًا مع حساب الجماهير على منصة إكس، وقد تحدث خلاله عن أسباب تراجع نتائج النصر مؤخرًا، معيدًا ذلك إلى لاعبين محددين!
مهاجم العالمي المعتزل أوضح أن غياب محمد سيماكان، للإصابة، وساديو ماني، لتواجده مع منتخب السنغال في كأس أمم إفريقيا، لعب دورًا مباشرًا في تراجع أداء النصر وخسارته لـ8 نقاط متتالية بالتعادل مع الاتفاق والخسارة ضد الأهلي والقادسية.
وأوضح المدرب كذلك أنه ضد أسلوب لعب جورج جيسوس المعتمد على الضغط المتواصل طوال المباراة، مشيرًا إلى أنه يُفضل "الضغط لـ10 دقائق ثم العودة لملعبه وتنفيذ نصف ضغط"، كما طالب المدرب واللاعبين بمراجعة الأخطاء وتصحيحها بدلًا من تكرارًا، قائلًا "الخسارة لا تهم بقدر تراجع الأداء، يجب مراجعة الأخطاء وعدم تكرارها ولكننا نرى أنها تكررت بالفعل".
وأضاف "اللاعبون مطالبون بمراجعة المباريات وتقييم مستوياتهم خلالها وتصحيح أخطائهم. عليهم تحسين الأمور الإيجابية ومنع تكرار الأخطاء، إنما أخرج من المباراة وأذهب للبيت أواصل حياتي دون أي رد فعل فهذا لا يجب أبدًا".
وأوضح المدرب أن الهجمات المرتدة أصبحت خطرًا جسيمًا على النصر ودفاعه وطالب بإيجاد الحلول المناسبة لمنعها، مطالبًا اللاعبين بتحمل مسؤولياتهم في الأخطاء وعدم تحميلها لزملائهم!
الغنام من أخطأ لا العقيدي!
نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، كان قد ارتكب خطأً فادحًا في تمرير الكرة أنتج عن هدف القادسية الأول، ورغم الانتقادات الموجهة للحارس السعودي إلا أن ماجد عبد الله حمّل المسؤولية لزميله سلطان الغنام والمدافعين إينيغيو مارتينيز وعبد الإله العمري.
حيث قال "العقيدي أخطأ لكن كان من المفترض أن يتدخل سلطان الغنام من البداية ويرفض طلب العقيدي لعب الكرة، كان يجب أن يقول له "ارجع انت للمرمى وأنا سأتعامل مع الكرة"، وكذلك المدافعين مارتينيز والعمري .. أين هما؟ كان يجب عليهما تنظيم اللعب وتوجيه التعليمات في الدفاع".
سر تراجع رونالدو ورد الفعل المناسب من النصراويين
صاحب الـ67 عامًا سُئل عن حالة النجم كريستيانو رونالدو، والذي رغم تربعه على صدارة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 14 هدفًا، إلا أنه لم يُسجل خلال المباريات الثلاثة الأخيرة سوى هدفين أحدهما من ركلة جزاء أمام القادسية مقابل إهدار عدد من الفرص المحققة، وقد أجاب عبد الله بكشف السر خلف هذا التراجع.
قال ماجد "تراجع رونالدو سببه واضح تمامًا وهو غياب ساديو ماني، السنغالي كان شعلة نشاط على الجانب الأيمن من الهجوم، ولذا كان يجذب الخصوم لجبهته، هذا كان يُسهل عمل رونالدو الذي كان يُحول تمريرات زميله إلى أهداف، بغياب ماني تحول إلى عاجز!".
وعند سؤاله عن مطالب البعض للمدرب البرتغالي بإخراج مواطنه من أرض الملعب عند تراجع أدائه، أجاب عبد الله "لا أخرجه بالطبع، لماذا أخرجه؟ نحن نعلم جميعًا الهدف من قدومه وهو جذب الأوروبيين والعالم الخارجي لكرة القدم السعودية، وهذا حدث بالفعل، هناك أجيال من بلاده مختلفة تتابعه، لكن يجب البحث دومًا عن الجوانب الفنية التي تخدم الفريق والبلد".
تابع "رونالدو ليس عبئًا على الفريق بل مفيد له وسأخبركم بالسبب .. رونالدو تخطى عامه الـ40، وعلينا جميعًا إدراك أن رونالدو تخطى عامه الـ40، ورغم ذلك فهو محافظ على جسده وصحته، وهو هداف الدوري هذا الموسم والموسم الماضي، لذا لا يجب علينا إلا قول "شكرًا" له في هذا العُمر".
أتم "رونالدو يريد أن يكون الأفضل، لكن العُمر له أحكامه .. ليس علينا سوى قول "شكرًا" له، فهو يؤدي أدوارًا محددًا وانتهى الأمر. أمام القادسية لم يلمس إلا القليل من الكرات ولم يبذل أي جهد في أي منهم، مع هذا لا نقول له سوى شكرًا، لأننا نعلم أنه في الـ40 أو الـ41 من عُمره ولا يمكن أن نطلب منه المزيد!".
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة (2-3) ضد الأهلي في الكلاسيكو الكبير، وأخيرًا الهزيمة أمام القادسية (1-2).
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.