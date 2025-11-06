"رونالدو لا يستطيع ذلك في هذا السن" .. توقع مفاجئ للأندية التي قد يسقط أمامها النصر!

بعد بداية مثالية لموسم 2025-2026، في دوري روشن السعودي، باتت التساؤلات تدور حول ذلك الفريق الذي سيتوقف عنده قطار الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع مدربه جورج جيسوس.

وحقق النصر أفضل انطلاقة في تاريخه بدوري المحترفين السعودي، بالفوز في أولى 7 جولات، متخطيًا رقمه الذي حققه في موسم التتويج باللقب، في نسخة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "2018-2019"، بالفوز في الست جولات الأولى.

ورغم ذلك، إلا أن النصر كان على شفا التعثر - للمرة الأولى - في دوري روشن، أمام الفيحاء، قبل أن يقرر الحكم محمد الهويش، احتساب ركلة جزاء أثارت الكثير من الجدل، قبل أن يوقّع الأسطورة البرتغالية على هدف الانتصار في الدقيقة 90+14.

أضف إلى ذلك، الخسارة المؤلمة التي تعرض لها النصر في كلاسيكو الاتحاد، بنتيجة (1-2)، والتي كتبت نهاية رحلة رونالدو ورفاقه "مبكرًا" من ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

هذا الأمر جعل موسم النصر، يتمحور كل بطولتين؛ دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا 2، فيما باتت رسائل التحذير موجهة إلى المدرب جورج جيسوس، حول "الخلل" الذي يعاني منه الفريق، والذي قد يهدد مسيرته نحو إنهاء الصيام عن البطولات الرسمية.