الدوري الفرنسي "شخصنها" مع رونالدو .. فونسيكا أعاد ليون من "الموت" وسعود ورفاقه يسيرون نحو "معجزة إسقاط باريس"!

وقتما يتحدث كريستيانو رونالدو نجم النصر يظهر الجدل، البرتغالي سبق أن قال في 2024، إن الدوري السعودي يتفوق حاليًا على نظيره الفرنسي، بفضل الطفرة المبهرة لكبار المسابقة في الفترة الأخيرة.

صاحب الـ41 سنة قال وقتها خلال تواجده في دبي لحضور حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر":"الدوري السعودي أكبر من نظيره الفرنسي، أنا لا أقول ذلك بسبب لعبي في المملكة، لا أهتم بما يقوله الناس، اللاعبون عليه القدوم هنا ومعرفة كيف هو الوضع عندما تركض بدرجة حرارة تصل إلى 38، 39 أو 40 درجة مئوية".

"تعالوا إلى هنا إذا لم تصدقوني، في فرنسا هناك باريس سان جيرمان فقط، الجميع انتهى، ولا يوجد أحد يمكنه هزيمتهم أبدًا، لأنهم يمتلكون المال وأفضل اللاعبين".

ما قاله رونالدو بدا وكأنه صحيحًا، لأن باريس حصل على الدوري وفرنسا بنفس الموسم، قبل أن تأتي النسخة الحالية من المسابقة لتثبت أن الوضع اختلف تمامًا..