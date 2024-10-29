كريستيانو رونالدو ضد التعاون | الدون يستحق "النهاية التعيسة" مع النصر عن جدارة .. وحتى نجله جونيور لم يتعاطف معه!

ماذا قدم كريستيانو رونالدو في ليلة وداع النصر لكأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025؟

لا يزال كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 ينبذ كبار الأندية السعودية، فبعد الإطاحة بالأهلي من دور الـ32 على يد الجندل، جاء الليلة الثلاثاء، دور النصر على يد التعاون في دور الـ16.

سكري القصيم أحدث المفاجأة وهزم النصر - على أرضه حيث الأول بارك - بهدف نظيف، ليصعد الأول لدور الـ8، ويعود العالمي أدراجه بجانب الأهلي.

بتخصيص الحديث عن قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، ففي المباراة الماضية أمام الخلود بالجولة الثامنة من دوري روشن، قيل إن العالمي تعادل (3-3) إثر إراحة الدون وغيابه عن اللقاء، لكن ها هو صاروخ ماديرا يحضر الليلة، ليكون شاهدًا على وداع أغلى الكؤوس!

في السطور التالية نسلط الضوء أكثر على ما قدمه كريستيانو رونالدو أمام التعاون في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين..