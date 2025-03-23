لا تحاولوا تقليده مجددًا! .. كريستيانو رونالدو يفسد هديته أمام الدنمارك وهدف رائع غطى ثغراته الكثيرة مع البرتغال

رونالدو يضع بصمته في مباراة مجنونة بدوري الأمم الأوروبية..

على المستوى الفردي، أدى مهمته بنجاح، حيث سجل وواصل مهمته بنجاح نحو حلم الألف هدف، ليضع "الاستثنائي" كريستيانو رونالدو بصمته الأولى بعد الأربعين مع منتخب البرتغال، في مباراة مجنونة أمام الدنمارك، ضمن إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بموسم 2024-25.

وبعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الدنمارك بهدف نظيف، شارك كريستيانو رونالدو في "إياب" مجنون للبرتغال، انتهى وقته الأصلي بالفوز (3-2)، ليحكم الفريقان إلى الوقت الإضافي، حيث وقع رونالدو على ثاني أهداف "برازيل أوروبا" في الدقيقة 72.

وتمكن منتخب البرتغال من حسم المواجهة بعد الوقت الإضافي، بنتيجة (5-2)، حيث جاءت الخماسية عن طريق أندرسون "بالخطأ في مرماه"، كريستيانو رونالدو، فرانشيسكو تريكاو "هدفين"، جونزالو راموس، في الدقائق 38 و72 و86 و91 و115، بينما أحرز ثنائية الدنمارك، راسموس كريستنسن، وكريستيان أريكسون في الدقيقتين 56 و76.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال والدنمارك، على ملعب خوسيه ألفالادي..