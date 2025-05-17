المفاجآت تتوالي على جماهير النصر والاتحاد والهلال..

فجّر فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، مفاجآت عدة حول تعاقدات الأندية في موسم الميركاتو الصيفي، فضلًا عن مصير الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والنجم الفرنسي كريم بنزيما، ثنائي النصر والاتحاد.

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وساهم انتقال كريستيانو رونالدو "التاريخي" إلى النصر في شتاء 2023، لثورة تعاقدات وانتقال عدد من نجوم الكرة العالمية إلى دوري روشن السعودي، مثل كريم بنزيما ونيمار وفيرمينو ورياض محرز وسيرجي سافيتش.

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ورغم تميز رونالدو على مستوى الأرقام الفردية، ونيله جائزة هداف دوري روشن، في الموسم الماضي، برصيد 35 هدفًا، وهو رقم قياسي، إلا أنه عانى من غيابه عن الألقاب الجماعية "الرسمية"، حيث اكتفى بالفوز بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، وهي بطولة ودية.

أما عن كريم بنزيما، فبعد بداية متعثرة مع الاتحاد، حقق النجم الفرنسي موسمًا استثنائيًا في 2024-25، حيث قاد العميد للتتويج بدوري روشن السعودي، والتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.