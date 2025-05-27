مفاجآت كبرى .. كريستيانو رونالدو يفضل الانتقال إلى الأهلي على النصر و"ليونيل ميسي سبب رفض الهلال للتعاقد معه"

الجميع يترقب قرار رونالدو النهائي..

كل ساعة تقريبًا يخرج خبر جديد عن "مستقبل" الأسطورة كريستيانو رونالدو؛ والذي ينتهي عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في 30 يونيو 2025.

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رونالدو لم يوقع على أي عقود رسمية مع النصر - حتى الآن -؛ لكن بعض المصادر مثل شبكة قنوات "إس إس سي"، تؤكد أن اللاعب توصل إلى اتفاق مع مجلس الإدارة، للتجديد لمدة عامين إضافيين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي نفس الوقت.. تنفي العديد من المصادر المحلية والعالمية الأخرى، وجود أي اتفاق بين الأسطورة البرتغالية والإدارة النصراوية؛ مع مزاعم بأن اللاعب أقرب للرحيل من البقاء.