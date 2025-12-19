Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty
Chris Burton و محمود خالد

صراع ميسي يدفعه للاستمرار .. مهاجم ريال مدريد السابق: عند هذا الأمر فقط سيقرر رونالدو الاعتزال!

الدون غير مستعد لقول كلمته الأخيرة..

في ظل الصراع الأبدي بين اثنين من كبار أساطير كرة القدم، لا يزال ليونيل ميسي، يصبح كريستيانو رونالدو، بخطوة، ولعلّه الأمر الذي يجعل "الدون"، غير مستعد لقول كلمته الأخيرة في الملاعب، كونه لا تزال لديه أهداف يسعى لتحقيقها.

مع تبقي شهور قليلة على انطلاق منافسات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قد نشهد المزيد من المفاجآت، في الفترة المتبقية من الموسم الرياضي 2025-2026، قبل الرقصة الأخيرة في المونديال.

هذا الأمر أكده ألفارو نيجريدو، مهاجم ريال مدريد السابق، والذي أكد أن كريستيانو رونالدو، يريد أن يكون "رقم 1" عندما يحين موعد اعتزاله.

  • أهداف رونالدو: لا يزال هناك الكثير لتحقيقه!

    وبات ميسي متفوقًا على رونالدو في سباق المونديال، بعدما نجح النجم الأرجنتيني في قيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم "FIFA قطر 2022"، ومن المتوقع أن يشارك "البرغوث" في حملة الدفاع عن اللقب في نسخة 2026.

    أيضًا، يستعد كريستيانو رونالدو للتواجد في تلك البطولة، فيما سيبلغ القائد البرتغالي حينها 41 عامًا، عندما يشارك للمرة السادسة في كأس العالم، وقد فاز مع بلاده ببطولتي كأس أمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية "مرتين"، ولكنه لم يكمل بعد مجموعة ميدالياته.

    وقال نيجريدو، إن رونالدو، بعد أن حطم الأرقام القياسية على مدار مسيرته الرائعة، لا يزال يرغب في الاعتزال وهو في قمة عطائه، فيما يملك كريستيانو الفرصة لتحقيق رقم إعجازي، عندما يصل إلى الـ1000 هدف، في ظل تمديد عقده مع النصر في الدوري السعودي للمحترفين، ليواصل اللعب حتى صيف 2027.

    ورغم تخطيه حاجز الأربعين، إلا أن الكثيرين لا يزالوا يرون أن رونالدو بإمكانه الاستمرار في الملاعب، حيث لا يُظهر أي تراجع حول شغفه في اللعبة، ما يجعلنا أمام لحظة مثيرة قد تحدث في المستقبل، إذا ما صار الدون ونجله كريستيانو جونيور، زميلين في الفريق.

  • Lionel Messi Cristiano Ronaldo World Cup European ChampionshipGetty/GOAL

    كريستيانو وميسي يريدان الاعتزال وهما في القمة

    نيجيريدو، الذي عاد ليوقع مع ريال مدريد ثم رحل سريعًا بعد أسابيع قليلة في صيف 2009، عندما انتقل رونالدو إلى البرنابيو، تحدث مع BetVictor، قائلًا "الاعتزال قرار صعب، في الوضع الحالي، عدد الأهداف التي سجلها كريستيانو جنوني، تمامًا مثل ميسي، لكن الطريقة الجيدة لإنهاء مسيرتك هي الفوز بكأس. أعرف كريس قليلًا، ولا أعتقد أنه قال كلمته الأخيرة بعد".

    وأضاف "أعتقد أن العامل البدني سيكون تحديًا كبيرًا له، وهذا ليس سهلًا، إلا أنه في ذروة حياته ومسيرته، مقارنة بعمره، ويستمر في الحفاظ على هذا المستوى".

    وتابع نيجريدو "الاثنان يرغبان أن يكونا رقم واحد عند الاعتزال، لديهما رغبة في الفوز، ورغبة في أن يكونا الأفضل، لهذا السبب مازالا قادرين على المنافسة. ربما يعتقد الناس أن تلك الدوريات أقل تنافسية. أحدهما في الأربعين والآخر 38، ليس من السهل على لاعب كرة القدم أن يتحمل هذا المستوى من المطالب في هذا العمر".

  • مستوى المنافسة: رونالدو في السعودية وميسى على عرش الدوري الأمريكي

    وقع ليونيل ميسي عقدًا جديدًا لمدة 3 مواسم، مع إنتر ميامي، بعدما ساعد الفريق على تحقيق إنجاز تاريخي، بالفوز بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة، عام 2025، كما دخل عرش الأساطير، حينما فاز بجائزة MVP الثانية، ولا يوجد ما يشير إلى كونه سيغادر الفريق في أي وقت قريب.

    ميسي المتوج بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، لا يزال يستمتع بفترة تواجده في الولايات المتحدة، بينما بات رونالدو، صاحب الـ5 بالون دور، يتمتع بالريادة في السعودية، بعدما بات بوابة الصفقات العالمية في الميركاتو التاريخي عام 2023، وقد تحدث "الدون" مسبقًا عن الدوري السعودي، واصفًا إياه بأنه يتفوق على الأمريكي، والفرنسي أيضًا.

    ويعترف نيجريدو بأن رونالدو يواجه الكثير من التحديات مع عملاق الرياض، إلا أنه غير مقتنع بأن مستوى المنافسة يضاهي نظيره في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث قال مهاجم إشبيلية ومانشستر سيتي السابق، الذي لعب مع النصر الإماراتي أيضًا: "اللعب في السعودية صعب بسبب الرطوبة والحرارة، أعتقد أن هذه البلدان تتميز بارتفاع نسبة الرطوبة، أتذكر أيامي الأولى (في الشرق الأوسط)، كان الأمر جنونيًا، من حيث الشعور الجسدي بالوجود هناك، على مستوى كرة القدم، لم يكن مثل مستوى الدفاعات في إسبانيا، لكن المناخ يجعل من الصعب للغاية، لعب مباراة مدتها 90 دقيقة".

  • Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2025Getty/GOAL

    العودة إلى الجذور: وجهات مقترحة لرونالدو وميسي

    هناك بعض التكهنات التي ربطت ميسي ورونالدو، بالعودة إلى جذورهما، حيث يتواجد كريستيانو مع سبورتنج لشبونة، ولا يزال نيولز أولد بويز مهتمًا ببطله المحلي ميسي، إلا أن الثنائي قد يقرر كلاهما الاعتزال في محطته الحالية، عندما تنتهي عقودهما، قد لا يوجد هناك ما يريدان إثباته على أعلى المستويات.

