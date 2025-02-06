"رفيق حياتي" .. كريستيانو رونالدو يصف علاقته مع مارسيلو في رسالة خاصة له بعد اعتزاله

الثنائي كتب التاريخ مع ريال مدريد..

حرص الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على توجيه "رسالة خاصة" إلى صديقه مارسيلو، الذي اعتزل كرة القدم نهائيًا.

مارسيلو أعلن اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم نهائيًا، عن عمر الـ36 سنة؛ وذلك بعد أن أصبح بدون ناديًا، منذ الرحيل عن فلومينينسي البرازيلي في نوفمبر 2024.

وكتب الظهير الأيسر البرازيلي المجد في عالم الساحرة المستديرة، وتحديدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد؛ والذي مثّله في الفترة من يناير 2007 إلى صيف 2022.

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وفي ريال مدريد.. تزامل رونالدو مع مارسيلو، في الفترة من 2009 إلى 2018؛ قبل أن يرحل الأسطورة البرتغالية إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس.