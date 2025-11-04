كشفت شركة PUMA عن إصدار خاص من قميص منتخب البرتغال "بلاك بانثر" احتفالاً بالأسطورة أوزيبيو قبل انطلاق مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم. سيرتدي كريستيانو رونالدو وزملاؤه القميص الأسود والذهبي في المباراة القادمة ضد أرمينيا في وقت لاحق من هذا الشهر، في تاريخ يصادف الذكرى الستين لفوز أوزيبيو بجائزة الكرة الذهبية عام 1965.
تكريمًا لذكرى الأسطورة: "بلاك بانثر" .. قميص خاص لرونالدو وزملائه في منتخب البرتغال أمام أرمينيا
أوزيبيو يتلقى تكريمًا من بوما والبرتغال
قبل ظهور رونالدو، كان أوزيبيو بلا شك أفضل لاعب برتغالي على الإطلاق. بعد ستة عقود من فوزه بجائزة الكرة الذهبية، حاولت PUMA تكريم إرثه بكلمتين يخشاهما المدافعون أكثر من أي شيء آخر: Pantera Negra (النمر الأسود). يقتصر إنتاج القميص على 1965 قطعة، ويحمل الرقم 13 على الصدر والظهر تكريماً للرقم الأيقوني لأوزيبيو. يتميز الطقم بشعار PUMA Cat وشعار FPF باللون الذهبي، وياقة وأساور من نسيج مسطح، وعبارة "Pantera Negra" على مؤخرة العنق. تتضمن المجموعة الجديدة أيضاً سترة مخصصة.
- PUMA
أرملة أوزيبيو تتأثر بهذا اللفتة
تزوج أوزيبيو من فلورا بورهايم في عام 1965، وأنجبا معًا ابنتين، كارلا وساندرا. وقد توفي أوزيبيو في عام 2014، وبعد 11 عامًا من وفاته، اعترفت أرملته أن مشروع قميص PUMA هذا "يملؤها بالفخر".
"عندما اتصلت بنا PUMA وأخبرتنا بما يدور في ذهنها، شعرت بعميق التأثر والشرف. كان أوزيبيو على علاقة وثيقة جدًا بالعلامة التجارية وصداقة صادقة مع مؤسسها، السيد رودولف داسلر. إن رؤية ذكراه تُكرم الآن في مشروع جميل وذو مغزى يملأني بالفخر. أنا متأكدة من أن أوزيبيو سيكون سعيدًا جدًا بهذا التكريم"، قالت.
وأضاف جواو كاردوسو، المدير التنفيذي للتسويق والتجارة في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: "يمثل أوزيبيو الشغف والموهبة والفخر للبرتغال. بعد ستين عامًا من فوزه بجائزة الكرة الذهبية، لا يزال إرثه حيًا، وهو مصدر إلهام ليس فقط لأولئك الذين عرفوا عظمته، بل أيضًا للأجيال القادمة من اللاعبين البرتغاليين. يحتفل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بالشراكة مع PUMA، بهذه الأسطورة من خلال طقم فريد يمزج بين التقاليد والابتكار، ويكرم الماضي ويشكل مستقبل كرة القدم البرتغالية".
"الاحتفال بأسطورة كرة القدم"
قال ماركو مولر، المدير الأول لإدارة خطوط الإنتاج في شركة PUMA، إن هذا القميص التذكاري هو طريقة ممتازة لتكريم الأسطورة البرتغالية أوزيبيو.
وقال مولر: "إن إرث أوزيبيو يتجاوز الأجيال، وهذا القميص التكريمي يعكس تأثيره الدائم على كرة القدم البرتغالية والرياضة العالمية". "من خلال دمج التصميم المستوحى من التراث مع الابتكار الحديث، نحتفل ليس فقط بأسطورة كرة القدم، ولكن أيضًا بالثقافة والشغف اللذين يجعلان هذه اللعبة خالدة".
على الرغم من أن هذا القميص سيظهر لأول مرة في مباراة واحدة فقط يشارك فيها رونالدو وزملاؤه عندما تستضيف البرتغال أرمينيا في تصفيات كأس العالم يوم 16 نوفمبر، إلا أن القميص متاح للبيع اعتبارًا من اليوم.
- AFP
أوزيبيو سيبقى إلى الأبد في قلوب البرتغاليين
عندما توفي أوزيبيو، كانت البرتغال في حداد على أحد أساطيرها. بعد وفاته بوقت قصير، سُئل رونالدو عن هذا الرجل العظيم، فرد بتكريمه بحرارة.
"الشعور هو الحزن. كان أوزيبيو شخصًا مهمًا جدًا للبرتغال، رمزًا وطنيًا حقيقيًا، وقد توفي. بالطبع، هذا أمر محزن للغاية لجميع البرتغاليين والعالم بأسره، ولكن هذا جزء من الحياة أيضًا"، قال. "سنرحل جميعًا يومًا ما، ولهذا السبب علينا التركيز على الأشياء الإيجابية التي حدثت، وينطبق الأمر نفسه على حياته. كان لاعبًا مهمًا للغاية، وقام بالكثير من الأشياء الإيجابية وفاز بالعديد من الألقاب مع المنتخب الوطني وناديه، وخاصة بنفيكا. سيبقى في قلوبنا إلى الأبد".
بالانتقال إلى الحاضر، يستهدف نجم النصر تحقيق 1000 هدف في مسيرته. في الوقت الحالي، سجل اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا 952 هدفًا، إلى جانب 259 تمريرة حاسمة. ووفقًا لـ Ace Odds، من المرجح أن يحقق نجم ريال مدريد السابق هذا الإنجاز. استنادًا إلى معدل الدقائق لكل هدف طوال مسيرته البالغ 111.2، من المتوقع أن يصل إلى علامة 1000 هدف في أبريل 2027، عندما يبلغ 42 عامًا. لا يزال من غير المعروف ما إذا كان سيستمر في اللعب حتى ذلك الحين، ولكن من المتوقع أن يشارك رونالدو مع البرتغال في مباراة ضد أرمينيا، وربما ضد أيرلندا قبل ثلاثة أيام، حيث يسعى فريق روبرتو مارتينيز إلى حجز مكانه في كأس العالم 2026.