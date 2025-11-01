Cristiano ronaldo - al nassrsocial gfx
محمود خالد

إما الاتحاد أو الهلال .. 3 تفسيرات لفرحة كريستيانو رونالدو "المبالغ فيها" وقطار الألفية يدهس رقم الدوسري!

رونالدو يقود النصر للحفاظ على العلامة الكاملة أمام الفيحاء..

رغم أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد صرّح مسبقًا بأن طموح الوصول إلى الـ1000 هدف، ليس محور تركيزه الحالي، بل يرغب أكثر في الاستمتاع باللحظة، إلا أن تعليقات الجماهير تشي وكأن اقتراب "الدون" من هذا الإنجاز الكبير، سيمثل بداية النهاية بالنسبة لمسيرته الخالدة في عالم اللعبة.

رونالدو سجل هدفين جديدين في رصيده مع النصر، ليقوده لفوز قاتل على الفيحاء بنتيجة (2-1)، في المباراة المُقامة على ملعب الأول بارك، ضمن حساب الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

النصر انتزع 3 نقاط من "أنياب" الفيحاء، ليحافظ على صدارة الترتيب، برصيد 21 نقطة، بينما جاء الفيحاء في المركز العاشر، برصيد 9 نقاط.

ماذا قدم رونالدو في مباراة النصر والفيحاء؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

    لهذا أشار إلى رأسه بعد الهدف!

    وتمكن كريستيانو رونالدو من إحراز هدف تعادل النصر، في مرمى الفيحاء، في لقطة أشبه باختراق جدار عازل، بعد جملة هجومية رائعة، بين تمريرة جواو فيليكس إلى كومان، ثم بينية نموذجية اخترقت الخطوط الدفاعية، لتضع "الدون" في انفراد مع الحارس موسكيرا، حيث لم يجد صعوبة في إيداع الكرة بالشباك، في الدقيقة 37.

    بعد الهدف، احتفل رونالدو إلى الجماهير بالإشارة إلى رأسه، وكأنه يمتدح ذكاءه الذي قاده لدك شباك الفيحاء.

    سبق وأن تحدثت حول ذكاء كريستيانو رونالدو، ولكن ينبغي أيضًا الإشارة إلى ما صنعه في مباراة الفيحاء، في لقطات تثبت الذكاء والخبرة، في التعامل مع الهجمات، والتحرك دون كرة، من أجل فتح مساحات متاحة للتسديد، رغم الرقابة الدفاعية المُحكمة.

    ولعلّ أبرز لقطتين شاهدتين على ذلك الأمر، هي لقطة هدف النصر الملغي من  كينجسلي كومان، بتواجد رونالدو في العمق وتمرير الكرة إلى ساديو ماني لإرسال عرضية إلى كومان، وأيضًا الدقيقة 33، حيث حرص كريستيانو على التحرك أفقيًا خلف الثنائي ماني وجواو فيليكس، من أجل استغلال مساحة للتسديد.

    تجاوز رقم سالم الدوسري

    وتمكن كريستيانو رونالدو من تحقيق أكثر من رقم مميز، بهدفيه اللذين أحرزهما في شباك الفيحاء، رغم أنه يسير ببطء في سباق الهدافين، في ظل المنافسة الشرسة بين جواو فيليكس وجوشوا كينج.

    ولعلّ أبرز أرقام هدف كريستيانو رونالدو أمام الفيحاء، نستعرضها في النقاط التالية..

    * رونالدو يسجل الهدف رقم 952 في مسيرته الكروية، ليبدأ رحلة "الخمسين" الأخيرة قبل الألف هدف.

    * رونالدو يوّقع على الهدف الـ82 في دوري المحترفين السعودي، ليتجاوز رقم سالم الدوسري، قائد الهلال، بـ80 هدفًا، وكذلك رقم بافيتمبي جوميز، نجم الزعيم السابق، وصاحب الـ81 هدفًا، ليحلّ "الدون" في المركز الخامس، بين ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة.

    * للمرة الأولى، يسجل رونالدو هدفين في مباراة واحدة أمام الفيحاء، وهو الذي سجل هدفًا قبل ذلك، في مباراتين بالدوري وأخريتين بدوري أبطال آسيا، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف ضد ممثل المجمعة.

    فرحته تقول أشياء كثيرة

    وعقب إحراز هدف الانتصار من علامة الجزاء، في الدقيقة 90+14، ظهر كريستيانو رونالدو سعيدًا للغاية، حيث حرص على الاحتفال برقصة العرضة، ولانت علامات الضحك على وجهه، بعد 90 دقيقة شهدت علامات القلق والغضب عليه.

    رونالدو أظهر روحه المرحة بعد إحراز الهدف، وحرص على الإسراع نحو الجماهير عقب المباراة من أجل الاحتفال معهم.

    وضع طبيعي؟ نعم، ولكن احتفال رونالدو الكبير يؤكد أنه ليس لمجرد الانتصار فقط، بل يبدو وكأن كريستيانو أزاح ضغطًا كبيرًا عليه، بعدما كان في مرمى الانتقادات عقب خروج النصر من كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الاتحاد، بداعي الرعونة وإهدار الفرص.

    تسديد الكرة بكل قوة في الشباك، ثم الاحتفال بالضحك، قد يحمل علامات أخرى، وكأن رونالدو بات سعيدًا بتوسيع الفارق في الدوري، بعدما كان النصر أقرب إلى التعادل، في ظل الانتفاضة الكبيرة لفريقي التعاون والهلال، اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب، بـ18 و17 نقطة.

    التفسير الثالث بأن رونالدو سعيد بالفوز الصعب الذي انتزعه بمشقة أمام الفيحاء، إلا أن مبالغته في الاحتفال تشير لما هو أكثر من مجرد الشغف.

  • ماذا قدم كريستيانو رونالدو بلغة الأرقام؟

    ولعب رونالدو دقائق المباراة كاملة أمام الفيحاء، سدد خلالها 6 كرات، منها ثلاث على المرمى، وتسديدتين مقطوعتين، وواحدة خارج المرمى.

    ولمس كريستيانو الكرة 27 مرة، قدم خلالها 14 تمريرة صحيحة من أصل 16، ما يعكس الرقابة القوية عليه من لاعبي الفيحاء، أو تركيزه على الإنهاء أكثر من صناعة الفرص، على غرار المباريات الماضية.

    وتمكن رونالدو من استعادة الكرة مرة واحدة، كما كسب مواجهة ثنائية واحدة من أصل اثنتين، فيما فقد الاستحواذ على الكرة 7 مرات.

    كلمة أخيرة..

    لا حاجة للحديث حول "شغف" رونالدو، وما أظهره من فرحة كبرى بالانتصار القاتل، الذي يظهر مدى حرصه على إبقاء النصر في القمة، من أجل تحقيق حلمه أخيرًا بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي، والذي ظل غائبًا خلال الموسمين الماضيين.

    المؤشر الجيد بأن رونالدو لا يزال يحمل الشغف اللازم الذي يبقيه منافسًا، سواءً مع النصر على الألقاب الجماعية، أو بالعودة لمنافسة فيليكس وكينج على الحذاء الذهبي، ولكن المؤشر السلبي، أن هذا الفرح قد يتحول إلى "ضغط" كبير على عاتق رونالدو، في ظل المطاردة الحالية من الهلال والتعاون على الصدارة.