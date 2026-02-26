كريستيانو رونالدو وألميريا: خطوة لحلم "شراكة" النصر التاريخية .. ومواجهة يامال ومبابي "خارج الملعب"!

وأصدر كريستيانو رونالدو، بيانًا اليوم "الخميس"، أعلن فيه عن دمج الاستثمار في شركته CR7 Sports Investmnets، مع شركة CR7 SA، من أجل توحيد وإدارة استثمارات البرتغالي في القطاع الرياضي.

وأعلن رونالدو عن استحواذه على نسبة 25% من نادي ألميريا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، والذي يملك فرصة كبيرة للتأهل إلى الدرجة الأولى "لاليجا" في الموسم المُقبل.

وعن هذا الأمر، قال كريستيانو "لطالما راودني الطموح للمساهمة في كرة القدم خارج الملعب، ألميريا نادٍ ذو أسس متينة وإمكانات نمو واضحة، أنا متحمس للغاية بالعمل جنبًا إلى جنب مع الفريق الإداري، من أجل دعم المرحلة التالية من تطور النادي".

من جانبه، أعرب محمد الخريجي، رئيس نادي ألميريا، عن سعادته الكبيرة لخطوة رونالدو بالاستثمار في ناديه، واصفًا إياه بأنه أفضل لاعب على مر العصور، ويعرف الدوريات الإسبانية جيدًا، ويدرك الإمكانات الكامنة فيما يتم بناؤه في إسبانيا، سواءً على مستوى الفريق أو الأكاديمية.

هذا الاستثمار جاء بمثابة الرد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن "احتمالية" إنهاء رونالدو لمسيرته الكروية، مع فريق ألميريا، إلا أن الترتيب الذي اعتزم عليه صاحب الـ41 عامًا، أن يحقق استثماره الأول في ناد إسباني.