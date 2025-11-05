"فقدت شغفي القديم ولا أقود في السعودية" .. كريستيانو رونالدو يكشف عن أغلى شيء اشتراه في حياته

في الصيف الماضي، وقَّع كريستيانو رونالدو على أغلى عقد تجديد في تاريخ الرياضة مع نادي النصر السعودي، بعدما وضع توقيعه على اتفاقٍ جديد يمتد لعامين إضافيين.

وبموجب العقد الجديد، يتقاضى النجم البرتغالي، البالغ من العمر 40 عامًا، راتبًا ضخمًا يبلغ 178 مليون جنيه إسترليني سنويًا، أي ما يعادل نحو 488 ألف جنيه يوميًا.

كما يُعتقد أنه حصل على مكافأة توقيع تبلغ 24.5 مليون جنيه إسترليني (32.8 مليون دولار / 28.2 مليون يورو)، على أن ترتفع إلى 38 مليون جنيه إسترليني (51 مليون دولار / 43.8 مليون يورو) في حال دخوله العام الثاني من العقد.

وفي تقريرٍ نشرته وكالة "بلومبيرج" الأميركية في أكتوبر الماضي، تم الكشف عن أن رونالدو أصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ يصل إلى مرتبة الملياردير، إذ بلغت ثروته الصافية نحو 1.4 مليار دولار (1.04 مليار جنيه إسترليني / 1.2 مليار يورو)، بعد توقيعه على هذا العقد القياسي مع النصر.