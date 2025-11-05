كشف كريستيانو رونالدو عن أغلى شيء اشتراه في حياته. في أكتوبر 2025، ارتفعت ثروة رونالدو الصافية إلى 1.4 مليار دولار (1.04 مليار جنيه إسترليني/1.2 مليار يورو) بعد أن وقع على أطول عقد في تاريخ الرياضة مع نادي النصر. وبموجب شروط العقد الجديد، يحصل المهاجم الآن على راتب سنوي ضخم يبلغ 178 مليون جنيه إسترليني.
"فقدت شغفي القديم ولا أقود في السعودية" .. كريستيانو رونالدو يكشف عن أغلى شيء اشتراه في حياته
الملياردير الأول بين لاعبي كرة القدم
في الصيف الماضي، وقَّع كريستيانو رونالدو على أغلى عقد تجديد في تاريخ الرياضة مع نادي النصر السعودي، بعدما وضع توقيعه على اتفاقٍ جديد يمتد لعامين إضافيين.
وبموجب العقد الجديد، يتقاضى النجم البرتغالي، البالغ من العمر 40 عامًا، راتبًا ضخمًا يبلغ 178 مليون جنيه إسترليني سنويًا، أي ما يعادل نحو 488 ألف جنيه يوميًا.
كما يُعتقد أنه حصل على مكافأة توقيع تبلغ 24.5 مليون جنيه إسترليني (32.8 مليون دولار / 28.2 مليون يورو)، على أن ترتفع إلى 38 مليون جنيه إسترليني (51 مليون دولار / 43.8 مليون يورو) في حال دخوله العام الثاني من العقد.
وفي تقريرٍ نشرته وكالة "بلومبيرج" الأميركية في أكتوبر الماضي، تم الكشف عن أن رونالدو أصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ يصل إلى مرتبة الملياردير، إذ بلغت ثروته الصافية نحو 1.4 مليار دولار (1.04 مليار جنيه إسترليني / 1.2 مليار يورو)، بعد توقيعه على هذا العقد القياسي مع النصر.
- GOAL/GETTY/X:@Manchester Airport
أغلى ما اشتراه رونالدو
في حديثه مع الصحفي المخضرم بيرس مورجان، في برنامج "Piers Morgan Uncensored"، كشف كريستيانو رونالدو أن أغلى عملية شراء في حياته حتى الآن كانت طائرة خاصة مصمَّمة خصيصًا له، بلغت قيمتها نحو 50 مليون يورو.
وقال النجم البرتغالي "أغلى شيء اشتريته؟ طائرة، نعم. امتلكت طائرتي منذ أن كنت في الثلاثين من عمري، لكنني غيّرتها قبل عام، وكانت مكلفة بعض الشيء. أملك طائرة من طراز [Bombardier] Global Express 6500."
وأضاف رونالدو موضحًا "لا أنفق المال لمجرد الإنفاق… أستطيع شراء ما أريد، لكنني لا أحتاج إلى كل شيء. قبل ثلاثة أيام اشتريت سيارة، لكنها لمجموعتي الخاصة. الأمر أشبه بشراء لوحة فنية، لن أقودها، إنها استثمار".
عدد سيارات رونالدو
النجم البرتغالي كشف عن تراجع شغفه بالسيارات وقيادتها، مشيرًا إلى أن الزحام في السعودية يمنعه عن القيادة.
وحول عدد سياراته، قال رونالدو "لا أعرف عدد السيارات التي أمتلكها، لا أعدّها. الأمر عادي، ولست أحاول أن أبدو متواضعًا، إنها الحقيقة. بصراحة، لو عليّ أن أخمّن، لقلت إنني أملك 41 أو 42 سيارة، لا أعلم، أقسم أنني لا أعلم."
وتابع "أعشق سيارات بوجاتي، إنها وحوش مختلفة. لا أقود كثيرًا. قضيت أسبوعًا في مدريد ولم أذهب حتى إلى المرآب لأرى إن كانت السيارات هناك. في اليوم الذي غادرت فيه، أُرسلت سيارتا البوغاتي للفحص، وبعد عودتهما نظرت إليهما، كانتا نظيفتين وجاهزتين، ثم أُعيدتا إلى المرآب."
واختتم حديثه قائلاً "بصراحة، السيارات لم تعد شغفي. لا أقود كثيرًا في السعودية بسبب الزحام، لكن في البرتغال لا يوجد ذلك. بالأمس فقط قدت سيارة BMW الجديدة التي منحها نادي النصر لجميع اللاعبين، لكنها كانت أول مرة أقود فيها منذ ستة أشهر."
رونالدو عن اعتزاله، الفوز بكأس العالم وموعد الزواج بجورجينا
رونالدو تطرق في حواره مع بيرس مورجان إلى عديد المواضيع الأخرى التي تهم مشجعيه وعشاقه، أبرزها موعد اعتزاله وحياته بعد تلك الخطوة، وكذلك الفوز بكأس العالم وموعد زواجه بجوردينا رودريجيز، كما أثنى اللاعب على السعودية والأمير محمد بن سلمان.
كل هذا والمزيد من تصريحات رونالدو موجود في الرابطين التاليين:
اعترف بحبه لفريق مفاجئ! .. رونالدو يتألم بسبب مانشستر يونايتد: أموريم لا يستطيع تحقيق المعجزات
"سأتزوج بجورجينا مع كأس العالم"! .. رونالدو يعطي رأيًا غريبًا عن المونديال ويكشف ملامح حياته بعد الاعتزال
- Getty
أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر
يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.
كريستيانو سجل 102 هدف وصنع 21 آخرين، خلال 115 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.
كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 108 أهداف.
وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.
جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".