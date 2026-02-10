Getty Images
كريستال بالاس يتخذ قرارًا جراحيًا كبيرًا بشأن اللاعب جان فيليب ماتيتا الذي يرغب في الرحيل بعد أن أفسدت إصابة في الركبة انتقاله إلى ميلان.
ماتيتا يتجنب الجراحة
ماتيتا، الذي كان يسعى للرحيل عن النادي الجنوبي اللندني، انتهى به المطاف بالبقاء في سيلهورست بارك في تطور دراماتيكي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات. وقد أفادت التقارير أنه كان يفكر في إجراء عملية جراحية لعلاج المشكلة بشكل دائم، ولكن بعد استشارة أطباء آخرين، تقرر أنه لا يحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية. وقد واصل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا اللعب رغم الألم الذي يعانيه منذ نوفمبر الماضي، على الرغم من أنه غاب عن آخر مباراتين لفريق بالاس.
غلاسنر يقدم تحديثًا عن ماتيتا
في مؤتمره الصحفي قبل مباراة بيرنلي مساء الأربعاء، كشف المدرب أوليفر غلاسنر عن خطط النادي بشأن ماتيتا وأكد أن الإصابة "ليست بالسوء الذي كان متوقعًا".
وقال: "لا يحتاج إلى جراحة. الإصابة ليست بالخطورة التي كان يُخشى منها. رأي العديد من الأطباء والمتخصصين هو أننا يمكننا التعامل مع الركبة بطريقة أفضل من الجراحة". "سيغيب لفترة معينة، لذا لا يمكنني تحديد أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة أسابيع، لكنه لا يحتاج إلى جراحة، وهذا أمر إيجابي للغاية، ونأمل أن يعود قريبًا".
"لقد كان الأمر مخيباً للآمال، لكنه يتطلع إلى الأشهر المقبلة. من الجيد بالنسبة له أن يكون هناك قرار نهائي اتخذه بناءً على توصيات جميع المتخصصين وقسمنا الطبي. سيخضع للعلاج التأهيلي التالي هنا في ملعب التدريب.
"عندما يكون هناك الكثير من الضجة حول اللاعبين، غالبًا ما لا يؤدون بأفضل مستوى لهم في المواقف المختلفة. هذا مهم بالنسبة له، فمن الواضح أنه سيظل لاعبًا في كريستال بالاس على الأقل حتى الصيف. في الوقت الحالي، لا يحتاج إلى جراحة، لذا من الواضح ما عليه فعله في الأسبوعين المقبلين. الوضوح هو أهم شيء".
حلم كأس العالم لا يزال حياً
إجراء عملية جراحية كان سيؤثر بشكل كبير على فرص ماتيتا في الانضمام إلى منتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشامب في كأس العالم، وربما على فرصه في الانتقال إلى نادٍ آخر في الصيف، كما يتضح من فشل انتقاله إلى ميلان. بمجرد أن يصبح لائقًا بدنيًا، سيسعى إلى العودة إلى التشكيلة الأساسية لفريق إيجلز وكسب مكانه في الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك - على الرغم من أنه سيتنافس الآن مع اللاعب الجديد يورغن ستراند لارسن الذي انضم إلى الفريق مقابل 48 مليون جنيه إسترليني (66 مليون دولار).
ماتيتا لم يستعد لعب بعد
وأضاف غلاسنر أن اللاعب الفرنسي لا يزال يواجه أسبوعين آخرين على الهامش قبل أن يتمكن من العودة إلى التدريبات. "لا، (إنه لا يتدرب بشكل كامل). يجب تقوية عضلات الفخذ والعضلات المحيطة بالركبة لتوفير مزيد من الدعم. هذا هو أفضل طريقة دون أي مخاطر على الركبة حسبما قيل لنا. لن يشارك في التدريبات خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل، ثم سيعود تدريجياً مع مراقبة حالة الركبة باستمرار".
بعد أن كان ماتيتا المفضل لدى الجماهير، أصبح موضوعًا لتهجمات هجومية من مشجعيه في المباريات الأخيرة بعد محاولاته للمغادرة، لكن غلاسنر يأمل أن يدعمه مشجعو بالاس الآن. وتابع: "آمل أن يدعم المشجعون دائمًا كل لاعب والفريق". "لا يمكن لأحد أن يتوقع أن يبقى كل لاعب وموظف ومدير إلى الأبد، لكن يمكنهم أن يتوقعوا أن يبذل الجميع قصارى جهدهم عندما يرتدون قميص النسر، وأنا مقتنع تمامًا أن جي بي سيبذل قصارى جهده عندما يرتدي قميص النسر مرة أخرى، وهو يستحق أفضل دعم.
أنا متأكد من أن مشجعينا سيدعمونه بأفضل طريقة إذا كانوا يقدرون ما فعله لكريستال بالاس. يمكن أن تشعر بخيبة أمل بسبب قرار ما أو شيء ما، ولكن هناك أيضًا وقت لقول "دعونا نتطلع إلى ما سيأتي بعد ذلك". إذا بقيت دائمًا في الماضي، فلن تؤثر على مستقبلك. من المهم أن يقطع مشجعو بالاس الشوط ويقولوا: "حسنًا، هذا ما حدث، ربما نحن غير راضين عما كان يفعله، لكنه يستحق فرصة ثانية، وإذا بذل قصارى جهده، فسوف يحصل على دعمنا". هذه هي طريقتي في التعامل مع الحياة، وأعتقد أن هذا ما سيفعله مشجعونا".
