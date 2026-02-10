في مؤتمره الصحفي قبل مباراة بيرنلي مساء الأربعاء، كشف المدرب أوليفر غلاسنر عن خطط النادي بشأن ماتيتا وأكد أن الإصابة "ليست بالسوء الذي كان متوقعًا".

وقال: "لا يحتاج إلى جراحة. الإصابة ليست بالخطورة التي كان يُخشى منها. رأي العديد من الأطباء والمتخصصين هو أننا يمكننا التعامل مع الركبة بطريقة أفضل من الجراحة". "سيغيب لفترة معينة، لذا لا يمكنني تحديد أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة أسابيع، لكنه لا يحتاج إلى جراحة، وهذا أمر إيجابي للغاية، ونأمل أن يعود قريبًا".

"لقد كان الأمر مخيباً للآمال، لكنه يتطلع إلى الأشهر المقبلة. من الجيد بالنسبة له أن يكون هناك قرار نهائي اتخذه بناءً على توصيات جميع المتخصصين وقسمنا الطبي. سيخضع للعلاج التأهيلي التالي هنا في ملعب التدريب.

"عندما يكون هناك الكثير من الضجة حول اللاعبين، غالبًا ما لا يؤدون بأفضل مستوى لهم في المواقف المختلفة. هذا مهم بالنسبة له، فمن الواضح أنه سيظل لاعبًا في كريستال بالاس على الأقل حتى الصيف. في الوقت الحالي، لا يحتاج إلى جراحة، لذا من الواضح ما عليه فعله في الأسبوعين المقبلين. الوضوح هو أهم شيء".