"دياز لم يستحق البطاقة الحمراء والحكم تأثر بموقف حكيمي".. توني كروس يدافع عن نجم بايرن ميونخ

كروس ينتقد التحكيم في مواجهة بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا...

انتقد توني كروس، نجم ريال مدريد ومنتخب ألمانيا السابق، قرار طرد لويس دياز خلال فوز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن الموقف لم يكن يستحق البطاقة الحمراء.

يعتقد الأسطورة الألمانية أن الحكم موريزيو مارياني تأثر بإصابة أشرف حكيمي أكثر من التدخل نفسه، لكن دياز اعتذر لاحقاً علناً، بينما أيد بايرن ميونخ مهاجمه.

  • ما القصة؟

    طغى قرار تحكيمي مثير للجدل على فوز بايرن 2-1 على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. حصل اللاعب الكولومبي دياز، الذي سجل هدفي بايرن في الشوط الأول، على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل تقنية الفيديو بسبب تدخله على الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان حكيمي. في البداية، حصل دياز على بطاقة صفراء فقط، لكن الحكم موريزيو مارياني غير قراره بعد مراجعة الحادثة على الشاشة، مشيراً إلى استخدام القوة المفرطة وتعريض الخصم للخطر.

    وقد غادر حكيمي الملعب وهو يعاني من ألم شديد ودموعه تغمر وجهه، وتم تشخيص إصابته لاحقًا بتمزق في الرباط الصليبي وتلف في الرباط الدالي، مما سيبعده عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع تقريبًا.

    أدى هذا الحادث إلى تغيير جذري في مجرى المباراة، حتى مع تمسك بايرن بموقعه لتحقيق فوز حاسم خارج أرضه ومواصلة سلسلة انتصاراته تحت قيادة فينسنت كومباني إلى 16 مباراة متتالية في جميع المسابقات. أصبح هذا الحادث منذ ذلك الحين موضوع النقاش الرئيسي في كرة القدم الأوروبية، مع اختلاف الآراء بين الخبراء والمسؤولين السابقين واللاعبين، وكان الأسطورة الألمانية كروس من أبرز المنتقدين.

  • كروس ينتقد أداء الحكم

    في حديثه مع بودكاست Einfach mal Luppen، أكد كروس اعتقاده بأن الحكم اتخذ قرارًا خاطئًا. قال النجم الألماني: "بالنسبة لي، الأمر واضح: لم تكن بطاقة حمراء، الحكم سمح لإصابة حكيمي بالتأثير بشكل كبير على تقييمه للعب، لو نهض حكيمي بعد التدخل، لما راجع أحد اللعبة".

    كما وجه كروس انتباهه إلى دور فريق تقنية الفيديو، مشيرًا إلى أن إعادة عرض اللقطات البطيئة يمكن أن تشوه الواقع، وقال: "في مثل هذه المواقف، يجب على الحكم أن يحكم على الفعل نفسه، وليس على عواقبه".

    وقد عكس موقفه رأي العديد من لاعبي بايرن، بما في ذلك جوشوا كيميش وجوزيب ستانيسيتش، الذين أشاروا إلى أن الإصابة ربما أثرت على القرار. ومع ذلك، اعترف كيميش بعد التفكير في الأمر أنه "بعد مشاهدة الإعادة وكيفية اصطدامه به، يمكنك أن تفهم قرار الحكم بإشهار البطاقة الحمراء".

    اعتذار دياز

    وتطرق دياز إلى الحادث بعد المباراة، ونشر رسالة على إنستجرام قال فيها: "تذكرنا كرة القدم دائمًا أنه في 90 دقيقة، يمكن أن يحدث الأفضل والأسوأ... أتمنى لحكيمي عودة سريعة إلى الملعب".

    أعرب مدرب بايرن ميونخ كومباني عن تعاطفه مع باريس سان جيرمان وحكيمي، مستشهداً بتجارب بايرن ميونخ السابقة مع إصابة جمال موسيالا، بينما دافع أيضاً عن الجناح الكولومبي.

    وقال المدرب البلجيكي: "آمل أن يتعافى حكيمي قريبًا، هذا أمر فظيع. مررنا بنفس الشيء العام الماضي مع موسيالا. لا أعتقد أن دياز قصد أي أذى؛ كان مجرد حادث مؤسف في مباراة عالية الكثافة".

    على الرغم من الجدل، عزز أداء دياز قبل الحصول على البطاقة الحمراء أهميته المتزايدة تحت قيادة كومباني، حيث كان حاسماً ومباشراً وقاسياً في الانتقالات. ثم انتقل كروس إلى التعليق التكتيكي، مشيداً بشجاعة بايرن في الضغط على باريس سان جيرمان، ومشيراً إلى أن تفوقهم كان سيؤدي على الأرجح إلى نفس النتيجة، بغض النظر عن وجود حكيمي أو دياز.

    وقال نجم ريال مدريد السابق: "كان بايرن متفوقًا بشكل واضح وكان بإمكانه إنهاء الشوط الأول بنتيجة 3-0 أو 4-0. لا أعتقد أن باريس سان جيرمان كان سيشكل أي خطر في حالة 11 ضد 11".

    موقف باريس سان جيرمان

    يحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، وسوف يوجه اهتمامه إلى الدوري المحلي، حيث سيواجه يونيون برلين في المباراة المقبلة، وهي مباراة حذر كومباني من أنها قد تصبح "مباراة فخ" بعد المباراة العاطفية والبدنية المكثفة في باريس.

    بالنسبة لباريس سان جيرمان، ينصب التركيز الآن على التعافي والتناوب، ويضيف غياب حكيمي مزيدًا من الضغط على المدرب لويس إنريكي، الذي يتعامل بالفعل مع إصابة عثمان ديمبيلي، الذي غادر الملعب أيضًا في وقت مبكر من المباراة بسبب إصابة في ربلة الساق. يحتاج بطل الدوري الفرنسي إلى حلول على الأجنحة، خاصة مع استمرار المباريات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا.

