"تحدثت معه كثيرًا".. كروس يقر بـ"الوجه المظلم" لفينيسيوس: ما يفعله يضر بالفريق!

تذكر الألماني، الذي اعتزل منذ العام الماضي، أن سلوك فينيسيوس -إيماءاته المسرحية، واستفزازاته، ومواجهاته المستمرة مع الخصوم والجماهير- كانت تشعره بالفعل بعدم الارتياح عندما كانا يتواجدان معاً في الملعب.

وقال: "في ذلك الوقت قلت له مرات عديدة أن هذا يكفي (أن يتوقف)، لأن المرء يتولد لديه شعور بأنه، بسبب طريقة تصرفه، ينتهي الأمر بتضرر الفريق. يمكن فهم أن يصل الأمر به إلى أن يكون مزعجاً، سواء لخصم، أو لحكم، أو للجمهور".

وأوضح كروس أن هذه التوترات لم تكن تتوقف عند المستوى الفردي، بل كانت تؤثر على الأداء الجماعي.

ووفقاً للاعب خط الوسط السابق، كان الشعور داخل غرفة الملابس واضحاً: "كفريق، يكون لديك انطباع بأن كل شيء ينقلب ضد المجموعة بسبب ما يحدث حوله".