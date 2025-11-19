Getty Images Sport
"تحدثت معه كثيرًا".. كروس يقر بـ"الوجه المظلم" لفينيسيوس: ما يفعله يضر بالفريق!
فينيسيوس يشتبك مع جماهير رايو فاييكانو
في فصل جديد من أزماته المتكررة مع الجماهير الإسبانية، خطف فينيسيوس جونيور الأنظار خلال تعثر ريال مدريد أمام رايو فاييكانو، ليس بأهدافه بل بمشادة استفزازية.
فبينما كان "الملكي" يعاني عقماً هجومياً واضحاً وفشلاً في فك عقدة ملعب "فاييكاس"، رصدت الكاميرات النجم البرازيلي وهو يرد على صيحات الاستهجان بعبارة: "لقد دفعتم المال لمشاهدتي"، قبل أن يسخر منهم بضحكة تهكمية والإشارة إلى الهبوط للدرجة الثانية. هذا التصرف زاد من حدة التوتر في ليلة كارثية لم يسدد فيها الفريق سوى مرتين على المرمى، ليضيف فينيسيوس عبئاً ذهنياً جديداً على فريقه الذي واصل نزيف النقاط رغم احتفاظه بصدارة الليجا.
كروس يتحدث عن أزمة فينيسيوس
تذكر الألماني، الذي اعتزل منذ العام الماضي، أن سلوك فينيسيوس -إيماءاته المسرحية، واستفزازاته، ومواجهاته المستمرة مع الخصوم والجماهير- كانت تشعره بالفعل بعدم الارتياح عندما كانا يتواجدان معاً في الملعب.
وقال: "في ذلك الوقت قلت له مرات عديدة أن هذا يكفي (أن يتوقف)، لأن المرء يتولد لديه شعور بأنه، بسبب طريقة تصرفه، ينتهي الأمر بتضرر الفريق. يمكن فهم أن يصل الأمر به إلى أن يكون مزعجاً، سواء لخصم، أو لحكم، أو للجمهور".
وأوضح كروس أن هذه التوترات لم تكن تتوقف عند المستوى الفردي، بل كانت تؤثر على الأداء الجماعي.
ووفقاً للاعب خط الوسط السابق، كان الشعور داخل غرفة الملابس واضحاً: "كفريق، يكون لديك انطباع بأن كل شيء ينقلب ضد المجموعة بسبب ما يحدث حوله".
"حاولت مرات عديدة تهدئته"
بالنسبة لبطل العالم مع المنتخب الألماني في نسخة 2014، فإن الصراعات التي كانت تحيط بفيني كانت تحرف التركيز وتعقد عمل بقية اللاعبين.
وأضاف كروس أنه حاول تهدئة المهاجم البرازيلي في مناسبات عديدة خلال المباريات لحماية ديناميكية الفريق وكذلك أسلوب لعب البرازيلي نفسه: "لقد حاولت مرات عديدة تهدئته في الملعب، خاصة لكي لا يخرج عن ديناميكيته الخاصة (تركيزه)، لأن ذلك كان يحدث أحياناً. كنت أقول له دائماً: 'أنت جيد جداً لدرجة أنك لا تحتاج لكل ذلك'".
تأتي هذه الكلمات بعد عدة جدالات كما حدث في الكلاسيكو، حيث أثار رد فعله عند استبداله وابلاً من الانتقادات قبل أن يقدم اعتذاراً علنياً.
بنزيما يدعم تصريحات كروس
أعرب كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق واتحاد جدة الحالي عن ثقته في قدرة فينيسيوس على الفوز بالكرة الذهبية يومًا ما: "أعتقد أنه يستطيع الفوز بالكرة الذهبية يومًا ما، صعب لكنه قادر. سيحدث ذلك حين يفهم أن مهمته على أرض الملعب هي اللعب فقط وترك كل شيء آخر جانبًا. لديه الموهبة، وفي المكان الأمثل لذلك، ريال مدريد".
وقال بنزيما لصحيفة Diario AS: "إنه شاب رائع، ذو قلب كبير، وعطشان للتعلم… إنه مذهل. هذه طبيعته. عليه الكثير من الضغط، حقًا الكثير. بعض اللاعبين لا ينبغي أن يتحملوا هذا الضغط. إنه لا يزال صغيرًا، لكنه لعب العديد من المباريات مع ريال مدريد. لا يمكن القول إنه يلعب بشكل سيئ الآن، فهذا ليس عدلاً. إنه يلعب جيدًا، لكنه يستطيع أن يكون أفضل. هذه شخصيته فقط".
وأضاف عن ردود أفعاله على أرض الملعب: "يغضب عندما يُستبدل، وهذا طبيعي، لا بأس بذلك. الناس يجب أن يعرفوا أنه هكذا، الإشارات على أرض الملعب وخارجه. لا شيء خطير، إنه يريد أن يلعب أكثر".
ماذا بعد لفينيسيوس؟
يكشف السجل الإحصائي للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هذا الموسم عن تباين واضح بين انطلاقة قوية وتراجع مقلق في الأداء مؤخرًا. إجمالاً، يمتلك فينيسيوس 5 أهداف و 4 تمريرات حاسمة خلال 16 مباراة رسمية مع ريال مدريد. اللافت أن كل مساهماته التهديفية جاءت حصريًا في الدوري الإسباني (12 مباراة)، بينما يظهر سجله في دوري أبطال أوروبا خاليًا تمامًا (4 مباريات) من أي هدف أو صناعة.
لكن ما يثير قلق جماهير الميرينجي هو "الجفاف" التهديفي الأخير؛ فبالنظر إلى آخر 6 مباريات رسمية خاضها فينيسيوس (ضد رايو، ليفربول، فالنسيا، برشلونة، يوفنتوس، وخيتافي)، فإن النجم البرازيلي يعيش جفافاً تهديفياً تاماً، حيث فشل في تسجيل أو صناعة أي هدف في هذه المباريات الست على التوالي.
وأصبح مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد محور اهتمام رئيسي، ليس فقط بسبب مفاوضات التجديد، ولكن بسبب علاقته المتوترة مع المدرب تشابي ألونسو. وتشير التقارير إلى أن الإدارة ترى أن ألونسو "يدير موسم فينيسيوس بشكل سيئ" وكان "ظالماً" معه في العديد من القرارات الفنية.
ويتجلى هذا الخلاف في تكرار إجلاس اللاعب على مقاعد البدلاء، أحياناً لصالح مواطنه رودريجو، وهو ما يتعارض تماماً مع استراتيجية النادي. هذا التوتر أدى إلى خلافات واضحة تطلبت تقديم فينيسيوس "لاعتذار" للمدرب، لكن تداعيات الأزمة لا تزال قائمة.
