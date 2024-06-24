يورو 2024 | كرواتيا تحتاج إلى "معجزة نجم الأهلي" .. والقدر يرحم مودريتش "التاريخي" أمام إيطاليا

جنون في يورو 2024!

كرة القدم عالم مجنون حقًا؛ أحيانًا تصل بالإنسان إلى عنان السماء، وفي أحيانٍ أخرى تسقط به أرضًا، وتجعله يبكي كـ"الأطفال".

هذه التقلبات كلها حدثت في مباراة إيطاليا وكرواتيا، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

كرواتيا أحرزت هدف التقدم، في الدقيقة 55 من عمر المباراة، بواسطة القائد الكبير لوكا مودريتش، قبل أن تتعادل إيطاليا في الأنفاس الأخيرة، وتحديدًا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، عن طريق ماتيا زاكاني.

وحتى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.. كان الكروات يحتفلون بضمان التأهل إلى دور ثمن النهائي من "يورو 2024"، في "وصافة" المجموعة الثانية، بينما إيطاليا كانت ستنتظر مصيرها للصعود ضمن "أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث"، من عدمه.

لكن بعد هذه الدقيقة "الجنونية"، تحولت الأمور تمامًا؛ حيث تأهلت إيطاليا رسميًا كـ"وصيفة" للمجموعة الثانية، بينما تحتاج كرواتيا "الثالثة" حاليًا، إلى معجزة كروية للصعود.

وتحتل كرواتيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد نقطتين فقط؛ بينما صعدت إسبانيا كـ"متصدرة" بالعلامة الكاملة، وإيطاليا كـ"وصيفة" بـ4 نقاط.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل كرواتيا "المحبط" أمام إيطاليا..