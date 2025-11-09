كرروها بعد مواجهة برشلونة: ملعب فاييكاس يخالف لوائح الليجا وجماهير ريال مدريد تدفع الثمن!

شهدت مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني، موقفًا تنظيميًا غريبًا أثار جدلًا واسعًا، حيث غاب التواجد الرسمي لجماهير النادي الملكي عن مدرجات ملعب فاييكاس. وعلى الرغم من مشاهدة بعض المشجعين المتفرقين الداعمين لريال مدريد في أنحاء الملعب، إلا أن القسم المخصص للجمهور الزائر، المتعارف عليه في جميع ملاعب الليجا، كان غائبًا تمامًا، في مشهد يعكس أزمة لوائحية وإدارية يعاني منها النادي المضيف.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليتوقف قطار انتصارات ريال مدريد، ويصل إلى النقطة 31، في صدارة الترتيب، وبفارق ست نقاط عن برشلونة، صاحب المركز الثالث، الذي سيواجه نظيره سيلتا فيجو، مساء يوم الأحد.