"كرة القدم ورحلة العودة للمنزل".. إنجلترا المرشح الأبرز و"غير الواقعي" ليورو 2024

اختبار جديد للأسود في يورو ألمانيا 2024

تحب الجماهير الإنجليزية إطلاق لقب "مهد كرة القدم" على بلادها، وذلك لأن إنجلترا هي أول دولة أسست لقوانين هذه اللعبة، وكانت صاحبة أول بطولة رسمية، وهي كأس الاتحاد.

ورغم هذه القيمة الهائلة التي تمتلكها البلاد في الساحرة المستديرة وتاريخها، إلا أن المنتخب الإنجليزي هو أحد أفقر الكبار عندما يتعلق الأمر بحصد البطولات.

إنجلترا حصلت على بطولة كبرى وحيدة طوال تاريخها، وهي كأس العالم 1966، وبعدها دخل الفريق من فشل إلى آخر، رغم الكم الهائل من المواهب التي قدمتها للعبة.

جماهير إنجلترا يكون شعارها الأول قبل أي بطولة كأس عالم أو يورو، بأن كرة القدم ستعود إلى منزلها من جديد، ولكن النهاية تكون دائمًا بعودتهم هم إلى منازلهم وهم يجرون أذيال الخيبة.

بطولة يورو 2024 هي مناسبة جديدة يدخل فيها الإنجليز بنفس الشعار، فهل تكون النهاية مختلفة مع جاريث ساوثجيت؟