كرة القدم بحاجة إلى حل مشكلة التحكيم بسرعة - حتى لو كان ذلك يعني التخلص من تقنية VAR

كان من المفترض أن يكون إدخال تقنية VAR أمراً إيجابياً لكرة القدم، التي كانت متخلفة عن العديد من الرياضات المنافسة فيما يتعلق بالاستخدام الفعال للتكنولوجيا لتصحيح الأخطاء الفادحة. في الواقع، كان من السهل جداً تحديد ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت الخط أم لا.

صرح روبرتو روزيتي، المدير الإداري للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لشؤون التحكيم، الأسبوع الماضي في بروكسل: "قبل ثماني سنوات، جئت إلى لندن وناقشنا ما يعنيه VAR. تحدثنا عن الأخطاء الواضحة، لأن التكنولوجيا تعمل بشكل جيد في القرارات الواقعية. في القرارات الموضوعية، إنها رائعة.

"لكن التقييم الذاتي أكثر صعوبة. لهذا السبب بدأنا نتحدث عن "الأخطاء الواضحة والجليّة"، مع وجود أدلة واضحة. وأعتقد أننا بحاجة إلى التحدث عن هذا الأمر مرة أخرى في اجتماعاتنا في نهاية الموسم لأننا لا نستطيع السير في هذا الاتجاه من التدخل المجهري لـ VAR." ومع ذلك، فقد فات الأوان في هذا الصدد.

الوقت الذي يستغرقه اتخاذ القرارات الذاتية التي تحدث عنها روزيتي أصبح الآن يصل إلى حد السخافة. كما أشار الإيطالي إلى صحيفة الغارديان،" عندما تشاهد الموقف بالسرعة البطيئة للغاية، يمكنك أن تجد الكثير من الأشياء".

كما جادل المدربون والمحللون مرارًا وتكرارًا، تبدو بعض التحديات أسوأ بكثير في الإعادة منها في الواقع. هناك أيضًا إحباط متزايد من عدم الاتساق الملحوظ، حيث يؤدي التلامس الطفيف في المنطقة إلى ركلات جزاء في أسبوع ما، ولكن ليس في الأسبوع التالي.

لكن ما يثير الغضب حقًا هو أن حالات التسلل ليست حتى مسألة واضحة مع VAR. على سبيل المثال، في مباراة نصف نهائي كأس الملك يوم الخميس الماضي بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، استغرق الحكم المساعد بالفيديو سبع دقائق مذهلة ليقرر أن هدف باو كوبارسي يجب أن يُلغى بسبب التسلل.

"إنها فوضى"، قال مدرب برشلونة هانسي فليك غاضبًا بعد المباراة. " عليهم الانتظار سبع دقائق؟ هيا! عندما رأيت هذه الحالة، كان من الواضح أنه لا يوجد تسلل. ولكن إذا وجدوا شيئًا في هذه السبع دقائق، لا بأس، ولكن أخبرونا. لا يوجد تواصل. الوضع سيئ للغاية هنا".