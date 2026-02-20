"كرة القدم أصبحت لينة للغاية!" - سكوت ماكتوميناي يأسف على اختفاء التدخلات "القوية" بينما يكشف بطل اسكتلندا عن "منحنى تعلم كبير" منذ انضمامه إلى نابولي قادمًا من مانشستر يونايتد

منذ انتقاله من مانشستر يونايتد إلى نابولي، أثبت ماكتوميناي أنه عنصر أساسي في نظام كونتي عالي الكثافة. ومع ذلك، اعترف لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عامًا أنه يجد صعوبة في التوفيق بين أسلوبه القتالي والطبيعة الحساسة بشكل متزايد للتحكيم الحديث، لا سيما في المشهد التكتيكي للدوري الإيطالي.

يعتقد نجم اسكتلندا أن "صدق" التدخلات القوية قد ضاع بسبب ثقافة التمثيل. وأعرب عن إحباطه لأن التربية القوية التي تلقاها كلاعب شاب في إنجلترا لم تعد تتوافق مع الطريقة التي تدار بها المباريات على مستوى النخبة اليوم.

وقال ماكتوميناي لصحيفة كورييري ديلو سبورت: "أعتقد أن كرة القدم أصبحت أكثر ليونة. بعض القرارات متساهلة للغاية". "لم أكن معتادًا على الشعور بهذا عندما كنت طفلاً: كانوا يعلموننا أن نتدخل بأمانة وقوة. الآن، أدنى لمسة يمكن أن تؤدي إلى بطاقة صفراء".

ليس من شأني أن أستخلص النتائج، لكنني أعتقد أن هناك اهتمامًا زائدًا وحساسية مفرطة".