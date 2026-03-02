كرة القدم الثابتة مملة للغاية! الفائزون والخاسرون بعد فوز أرسنال على تشيلسي غير المنضبط في مواجهة حاسمة تشير إلى مستقبل قاتم لهذه اللعبة الجميلة

عندما فاز تشيلسي على وولفز في 7 فبراير ليحقق فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب الجديد روزينيور، كان الفريق يحتل المركز الخامس في الجدول، بفارق نقطة واحدة ومركز واحد عن مانشستر يونايتد. لكن الفارق بينهما الآن هو ست نقاط وثلاثة مراكز.
بينما استغل الشياطين الحمر العائدون قوة أستون فيلا في تراجع مستواه الحتمي ليتعادلوا مع فريق أوناي إيمري، تجاوز ليفربول الآن البلوز في الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
بالطبع، كان هناك دائمًا احتمال أن يخسر فريق روزينيور نقاطًا أمام متصدر الدوري، ولا يقدم أي من منافسيه الخمسة الأوائل أداءً رائعًا في الوقت الحالي. ومع ذلك، بينما بدأ مانشستر يونايتد وليفربول في تحقيق سلسلة من النتائج الجيدة، لم يحقق تشيلسي أي فوز في ثلاث مباريات قبل رحلته إلى فيلا بارك يوم الأربعاء.
إذا فشل في الفوز في برمنغهام، فسيكون الفائز بكأس العالم للأندية في مأزق كبير، حيث سيتعين عليه التعامل مع جدول مباريات صعب للغاية خلال الشهر المقبل، والذي يتضمن أيضًا مواجهة ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى رحلة صعبة في كأس الاتحاد الإنجليزي إلى ريكسهام.
لا شك في ذلك: إذا لم يتوخى تشيلسي الحذر، فقد يخرج من السباق على المراكز الخمسة الأولى بحلول موعد استضافته لمانشستر يونايتد بعد ستة أسابيع.