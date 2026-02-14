كذبة عيد الحب .. عندما قررت كرة القدم هدم أسطورة سان فالنتينو!

عيد الحب، أو عيد سان فالنتينو، القديس الخاص بالنحل والصرع ولكن اشتهر بالحب بعد أن تم قتله في 14 فبراير عام 270 لأن زوج الجنود غير المرتبطين سرًا عكس أوامر الإمبراطور الروماني.

يحظى هذا العيد باحتفاء خاص في جميع أرجاء العالم وكل المجالات، ومنها كرة القدم، والنكتة المعتادة لجمهورها إذا تزامن ميعاده مع مباراة هامة كما حدث الموسم الماضي في قمم دوري الأبطال واليوم مع سبت ممتاز حافل، إذ يطرح السؤال، هل ستختار شريكتك أو ستختاري شريكك، أم فريقك المفضل؟

ولكن عالم كرة القدم كما هو حافل بالقصص الرومانسية، كان شاهدًا أيضًا على قصص حب فاشلة رغم بدايته القوية وسيطرتها على العناوين الأولى، ولسنا هنا لنتكلم عن خيانات لاعبين لأنديتهم وجماهيرها لأن الأمثلة كثيرة، ولكن عن علاقات ظن الجمهور أنها لن تكون شاهدة أبدًا على نهايتها وأبطالها من عالم الساحرة المستديرة، ولا يوجد أفضل من يوم عيد الحب لاستعراضها!