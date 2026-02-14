Goal.com
هيثم محمد

كذبة عيد الحب .. عندما قررت كرة القدم هدم أسطورة سان فالنتينو!

في مناسبات، الحب تحول للعكس في عالم الكرة، سواء بين جمهور ومحبوبه، أو لاعب وشريكته

عيد الحب، أو عيد سان فالنتينو، القديس الخاص بالنحل والصرع ولكن اشتهر بالحب بعد أن تم قتله في 14 فبراير عام 270 لأن زوج الجنود غير المرتبطين سرًا عكس أوامر الإمبراطور الروماني.

يحظى هذا العيد باحتفاء خاص في جميع أرجاء العالم وكل المجالات، ومنها كرة القدم، والنكتة المعتادة لجمهورها إذا تزامن ميعاده مع مباراة هامة كما حدث الموسم الماضي في قمم دوري الأبطال واليوم مع سبت ممتاز حافل، إذ يطرح السؤال، هل ستختار شريكتك أو ستختاري شريكك، أم فريقك المفضل؟

ولكن عالم كرة القدم كما هو حافل بالقصص الرومانسية، كان شاهدًا أيضًا على قصص حب فاشلة رغم بدايته القوية وسيطرتها على العناوين الأولى، ولسنا هنا لنتكلم عن خيانات لاعبين لأنديتهم وجماهيرها لأن الأمثلة كثيرة، ولكن عن علاقات ظن الجمهور أنها لن تكون شاهدة أبدًا على نهايتها وأبطالها من عالم الساحرة المستديرة، ولا يوجد أفضل من يوم عيد الحب لاستعراضها!

  • Francesco Totti Chanel Totti Ilary Blasi RomaGetty Images

    توتي وإلاري

    تزوج فرانشيسكو توتي، أسطورة إيطاليا وروما، العارضة الإيطالية الشهيرة إيلاري بلازي في 2005 في حفل ضخم عقب علاقة امتدت لسنوات، لدرجة نقل الزفاف على الهواء والتبرع بعوائد البث للمنظمات الخيرية.

    ولكن في 2022، وبعد 17 عامًا، اكتشف توتي خيانة زوجته وقررا الانفصال، ليدخلا في قضايا ومحاكم واتهامات متبادلة وصلت لحد الاتهام بسرقة ساعات وشنط بين ثنائي من الأغنى في إيطاليا، وكان يضرب بهما المثل في الوفاء.

  • icardi wanda naraGetty Images

    إيكاردي وواندا

    المسلسل الذي لا تنتهي حلقاته رغم انفصال الثنائي الأرجنتيني رسميًا، ولكن يظلا في مطاردة بعضهما البعض، تارة بشكل رسمي بسبب حضانة الأولاد، وأخرى بطابع من الغل والتشفي.

    ولكن لا أحد كان يتخيل أن تصل العلاقة بين إيكاردي وواندا لهذا الحد، وهي التي تركت زوجها وصديقه ماكسي لوبيز من أجله، وأدارت أعماله في فترة إنتر وبي إس جي وجلطة سراي، حتى جاءت خيانته لها مع صديقته الحالية، أو خيانتها هي أولًا كما يتهمها.

  • Gerard Pique Shakira GFXGOAL

    بيكيه وشاكيرا

    "الثنائي المثالي" كما لُقب، أحد أشهر لاعبي العالم مع أشهر مطربة في العالم، علاقة بدأت في 2010 بشكل عفوي عقب ظهوره معها في أغنية كأس العالم "واكا واكا" وتطورت ليضرب بها المثال في المثالية، ولم يصدق أحد أن الثنائي الذي يجمعهما تاريخ ميلاد واحد أن ينفصلا، لتنتهي في 2022 بشكل قبيح بعد الكشف عن خيانة بيكيه لشاكيرا، وغضب الأخيرة لدرجة التلميح عنه في أغانيها الأخيرة!

  • FBL-EURO-2024-MATCH27-ALB-ESPAFP

    موراتا وكامبيلو

    لقرابة عام كامل، ارتبط ألفارو موراتا، نجم إسبانيا وريال مدريد وأتلتيتكو السابق، بالإيطالية أليشي كامبيلو، وكانا الثنائي اللاتيني المثالي الذان عرفا يتأقلمان مع ضغط عالم كرة القدم وكونا أسرة صمدت لتلك الفترة، لينهار الرباط المقدس تحت نفس الأسباب بحسب كامبيلو، ورغم محاولات الثنائي العودة سويًا مؤخرًا، ولكن أعلنا انفصالهما نهائيًا.

  • Jordyn Huitema Canada Women 2024Getty

    ديفيس وجوردين

    نحن هنا نتحدث عن حالة فريدة، ثنائي كروي، لاعب ولاعبة منتخب كندا الذان كانا من مشاهير عالم السوشيال ميديا أثناء علاقتها سويًا من 2017 وحتى 2022، حتى الانفصال دون أسباب واضحة.

  • TENNIS-WTA-ATP-CHNAFP

    شفانشتايجر وإيفانوفيتش

    ثنائي آخر من عالم الرياضة كلاهما ولكن رياضات مختلفة، هو نجم ألمانيا وبايرن ميونخ الشهير، وهي أحد أفضل لاعبات كرة المضرب في جيلها، ولكن جمعها سهم كيوبيد سويًا في 2014 وتزوجا رسميًا في 2016، ورغم الصورة المرسومة عن كونها الثنائي المثالي، انفصل شفايني وأنا في 2025 دون توضيح للأسباب، وببيان طالب باحترام خصوصية الثنائي.

  • Achraf Hakimi & Hiba AboukGetty Images

    حكيمي وهبة عبوك

    من أشهر الثنائيات العربية في عالم الكرة كون أشرف حكيمي مغربي وهبة عبوك إسبانية من أصول تونسية، وفي فترة صعود أسهم حكيمي في ميلانو وباريس وعبوك بالسينما في مدريد، كانا وجهًا مألوفًا سويًا حتى 2023 عندما طلبت عبوك الطلاق، وسط شائعات عن تسجيل حكيمي ثورته لوالدته لتفادي دفع أي منها لزوجته السابقة.

