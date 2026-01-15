FBL-ENG-LCUP-CHELSEA-ARSENALAFP

"ظلموا هالاند لأنه لا يلعب لآرسنال أو ليفربول" .. هدف بن وايت في تشيلسي يضع التحكيم الإنجليزي بمرمى الاتهامات من جديد!

لقطة مثيرة للجدل في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو بين آرسنال وتشيلسي

عاشت الجماهير الإنجليزية في حالة من حيرة بعد أن تم السماح باحتساب هدف آرسنال الأول ضد تشيلسي في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس كاراباو مساء الأربعاء، على الرغم من إلغاء هدف مانشستر سيتي في اليوم السابق بسبب مخالفة مماثلة من إرلينج هالاند ضد نيوكاسل يونايتد.

 روبرت سانشيز أخطأ في ركلة ركنية مما سمح لبن وايت بتسجيل هدف سهل بالرأس، لكن فيكتور جيوكيريس بدا في وضع تسلل عندما تشابك مع مارك جيو الذي كان يدافع على خط المرمى.

 انتهى المطاف بفوز الغانرز 3-2 في ستامفورد بريدج، مما منح فريق ميكيل أرتيتا ميزة قوية في سعيه للوصول إلى النهائي في ويمبلي.

  • الهدف الأول لآرسنال ضد تشيلسي تم اعتماده

    حقق آرسنال أفضل بداية ممكنة في مباراة الذهاب عندما سجل وايت هدفاً برأسه من ركلة ركنية في الدقيقة السابعة، بعد أن حاول سانشيز إبعاد الكرة العرضية دون أن يقترب منها. وأظهرت الإعادة أن جيوكيريس تداخل مع جيو، الذي كان يقف على خط المرمى وربما كان مستعداً لإبعاد الخطر.

    تم التحقق من الحادثة بواسطة الحكم المساعد بالفيديو جاريد جيليت قبل أن يشير الحكم الميداني سيمون هوبر إلى أن الهدف صحيح. كان الأمر مشابهاً بشكل غريب لمشهد من مباراة مانشستر سيتي في نيوكاسل مساء الثلاثاء. 

    واعتقد أنطوان سيمينيو أنه سجل هدفه الثاني في المباراة، لكن هالاند كان في وضع تسلل وأُحكم أنه أثر على قدرة مالك تشاو على إبعاد الكرة، حيث أوضح الحكم كريس كافاناه: "بعد المراجعة، لاعب مانشستر سيتي رقم 9 في وضع تسلل وأثر على قدرة المدافع. القرار النهائي هو تسلل".

    المشجعون يتساءلون عن الفرق بين مخالفة هالاند ضد نيوكاسل

    سارع المشاهدون إلى التعبير عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى التناقضات في القرارات من يوم لآخر.

    كتب@youngy_315: "من المؤكد أن جيوكيريس كان في وضع تسلل هناك ويحجب جيو بناءً على ذلك القرار الغبي الذي اتخذه VAR لعدم احتساب الهدف الثاني لسيمينيو الليلة الماضية؟! لهذا السبب يكره الجميع VAR، لأنه غير متسق للغاية مع الفرق التي ليست آرسنال وليفربول."

    وكتب@BigBearKentlaar: "لا يوجد فرق كبير بين تسلل هالاند الليلة الماضية وتسلل جيوكيريس الليلة. بعد 24 ساعة، تم احتساب أحدهما. VAR لا معنى له بالنسبة للجماهير."

    وأضاف@DermotThfc: "إذا تم إلغاء هدف سيتي أمس، بينما كان جيوكيريس في وضع تسلل هنا. لكن بالطبع إنه آرسنال، لذا سيعطونه الهدف."

    @only_himorthy قال: "كيف لا يكون هذا تسللًا على جيوكيريس؟ إنه في وضع تسلل ويتدخل في اللعب لأنه يمنع جيو من إبعاد الكرة أو الوصول إليها؟"

    كتب@TheWilkMaid: "إذا كان هالاند في وضع تسلل أمس، فهذا يعني أن جيوكوريس كان في نفس الوضع! من الواضح أن المدافع كان مشغولاً به. قرار جنوني. لا يوجد أي اتساق على الإطلاق."

  • هاسلبانك وريدكناب يعلقان على الحادثة

    ناقش الخبيران جيمي فلويد هاسلبانك وجيمي ريدكناب الحادثة في الشوط الأول على قناة سكاي سبورتس مع المذيع مارك تشابمان، واتفق كلاهما على أن الهدف كان صحيحًا، وأعربا عن أسفهما للوقت الذي يستغرقه نظام الفيديو المساعد للحكم (VAR) للوصول إلى قرار نهائي.

    قال هاسلبانك: "بالنسبة لي، هذا ليس تسلل. لقد كان أداء أرسنال جيدًا، أحسنوا صنعًا. تحدثنا جميعًا قبل المباراة عن قوتهم في الكرات الثابتة - وهو [جويو] لا ينظر إلى الكرة".

    وأضاف ريدكناب: "الحمد لله. وإلا لكان عليهم توزيع الألحفة على جميع المشجعين هنا أثناء انتظارهم لقرار الحكم. هذا أمر مستحيل".

    آرسنال يتصدر نصف نهائي كأس كاراباو

    كانت مباراة الذهاب مثيرة للغاية، حيث سُجلت خمسة أهداف على ملعب ستامفورد بريدج. سجل جيوكيريس الهدف الثاني بعد أن استغل خطأ آخر من الحارس سانشيز، لكن البديل أليخاندرو جارناشو خرج من مقاعد البدلاء ليسجل هدفين، أحدهما قبل هدف مارتن زوبيمندي والآخر بعده، ليضمن للبلوز بعض الأمل في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب الإمارات يوم الثلاثاء 3 فبراير.

    إذا تمكن آرسنال من إنهاء المهمة على أرضه والوصول إلى النهائي، فمن المرجح أن يلتقي مع مانشستر سيتي، الذي يعتبر المرشح الأوفر حظًا للتغلب على نيوكاسل بعد فوزه 2-0 يوم الثلاثاء في سانت جيمس بارك. ساعدت ثنائية ريان شرقي وأنطوان سيمينيو - الذي سجل في الدقيقة 98 - فريق بيب جوارديولا على أخذ زمام المبادرة في هذه المواجهة.

