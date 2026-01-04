كأس إفريقيا 2025 | "أول لاعب في التاريخ يحصل على إنذارين ولا يُطرد" .. حقيقة لقطة ياسين مرياح الأكثر جدلًا في مواجهة تونس ومالي

أقيمت أمس السبت، مواجهة الحسم بين منتخبي تونس ومالي، ضمن دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

اللقاء بدأ بدراما تونسية، حيث تعرض المدافع ديلان برون للإصابة في الدقائق العشر الأولى بعد إطلاق صافرة البداية، ليضطر مدربه سامي طرابلسي لاستبداله في الدقيقة 12 والدفع بياسين مرياح بدلًا منه.

الدراما استمرت للدقائق الأخيرة من المباراة، ذ نجح نسور قرطاج في اقتناص هدف في الوقت القاتل (الدقيقة 88)، بفضل رأسية فراس الشواط، تهيأ معها التونسيون للصعود لدور الثمانية، لكن ياسين مرياح كان له رأي آخر..

المدافع البديل تسبب في احتساب ضربة جزاء لصالح المنتخب المالي في الوقت المحتسب بدل من الضائع بالشوط الثاني، نجح من خلالها لاسين سينايوكو في إدراك التعادل بالدقيقة 6+90، ليتجه اللقاء للأشواط الإضافية التي انتهت بالنتيجة نفسها (1-1).

كلمة الحسم هنا انتقلت لركلات الحظ الترجيحية والتي منحت بطاقة التأهل لدور الثمانية للمنتخب المالي منتصرًا بها بنتيجة (3-2)، حيث أهدر علي العابدي وإلياس العاشوري ومحمد بن رمضان ثلاث ركلات لتونس، فيما لم يسجل سوى ياسين مرياح وإلياس سعد فقط.