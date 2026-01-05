في محاولة استعطاف استفزازية بهدف الحصول على بعض التصريحات من محمد صلاح؛ قائد منتخب مصر وجناح ليفربول، وقع موقفًا طريفًا عقب فوز الفراعنة أمام بنين، أمس الإثنين، ضمن دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا المغرب 2026.
كأس إفريقيا 2025 - فيديو | "اعتبرنا إعلام إنجليزي" .. محمد صلاح يرد على محاولة "استفزاز فاشلة" بعد فوز مصر أمام بنين
مصر تعبر لدور الـ8
بالأمس، التقى المنتخب المصري بقيادة حسام حسن، بنظيره البنيني، ضمن دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة على أراضي المملكة المغربية.
ونجح الفراعنة في اقتناص الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، بعدما امتدت المباراة للشوطين الإضافيين، على إثر التعادل الإيجابي (1-1) في الوقت الأصلي.
التهديف في اللقاء افتتحه مروان عطية بتسديدة من خارج الـ18 في الدقيقة 69، لكن البديل جوديل دوسو الذي شارك اضطراريًا بعد مرور نصف ساعة من المباراة نظرًا لإصابة زميله أيجون توسين، نجح في اقتناص التعادل في الدقيقة 83، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية.
التقدم للفراعنة من جديد لم يتأخر كثيرًا فبالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول الإضافي، أضاف المدافع ياسر إبراهيم الهدف الثاني، قبل أن يؤمن محمد صلاح العبور بهدف ثالث في الدقيقة 4+120.
بهذا الفوز ينتظر المنتخب المصري بقيادة حسام حسن في دور الـ8، الفائز من مواجهة بوركينا فاسو وكوت ديفوار، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.
- AFP
ماذا حدث مع صلاح؟
محمد صلاح كان أحد نجوم المباراة، حيث سجل الهدف الثالث بفضل تسديدة من خارج منطقة الجزاء، بعد هجمة مرتدة قادها رفقة زميله أحمد سيد "زيزو".
بخلاف هذا ساهم مو في الهدفين الأول والثاني بـ"بري أسيست"، قبل أن يسجلهما مروان عطية وياسر إبراهيم.
وكما هي العادة عقب المواجهات المصرية، ينتظر الصحفيون نجم ليفربول، للحصول على تصريحات خاصة منه، لكن محاولة أحدهم باءت بالفشل..
مراسل صحفي بادر موجهًا حديثه لمو بالدراجة المصرية: "اعتبرنا إعلام إنجليزي .. اعتبرنا إنجلترا يا صلاح"، ليرد عليه الأخير: "شوفتني بتكلم هناك امتى؟!".
لم ييأس الصحفي ورد بالدارجة المصرية: "أنت لسه متكلم وعامل شغل هايل"، وهنا ابتسم صلاح قائلًا باستغراب: "شغل هايل!"، حتى واصل الأول: "اه والله عملت لقاء قلب الدنيا"، في إشارة لهجومه على مدربه أرني سلوت وإدارة ليفربول.
هجوم صلاح على إدارة ليفربول
في مطلع ديسمبر الماضي، فجر محمد صلاح أزمة كبرى في ليفربول، بعدما احتفظ به سلوت على مقاعد البدلاء خلال مواجهة ليدز في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، وهو الوضع المستمر للمباراة الثالثة على التوالي.
وعقب المباراة، خرج الجناح المصري متهمًا إدارة ناديه بمحاولة "تطفيشه"، مؤكدًا أن تلقى وعودًا في الصيف الماضي، لم يتحقق منها أي شيء.
كذلك اتهم صلاح مدربه الهولندي بمحاولة إيهام الجمهور بأنه سبب النتائج السلبية التي يتعرض لها الريدز في الموسم الجاري، موضحًا أن العلاقة بينهما انقطعت بشكل مفاجئ، بعدما كانت أحاديثهم مستمرة بشكل طبيعي.
على خلفية تلك التصريحات، هاجم بعض اللاعبين السابقين محمد صلاح، ومنهم لاعب ليفربول الأسبق جيمي كاراجر، الذي وصف تصرف صاحب الـ33 عامًا بـ"العار"، وهو بالأساس من ينتقده في أكثر من مناسبة حتى قبل تلك الأزمة، حتى قال عنه المصري من قبل إنه "مهووس بي".
لكن الأزمة تخطاها صلاح وسلوت، حيث أكد الأخير تصالحهما، وأعاده بالفعل في مواجهة برايتون، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، قبل السفر للمغرب للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025.
- AFP
مسيرة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025
منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، يقدّم بطولة جيدة جدًا في كأس أمم إفريقيا 2025؛ وذلك من حيث النتائج، مع كثر من التحفظات بخصوص الأداء.
وتصدر المنتخب المصري "المجموعة الثانية"، في بطولة كأس أمم إفريقيا؛ وذلك برصيد 7 نقاط في 3 مباريات، من انتصارين وتعادل.
وفازت مصر على زيمبابوي وجنوب إفريقيا، في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات؛ قبل التعادل (0-0) مع أنجولا، في المباراة الأخيرة.
وبثمن النهائي.. تجاوز المنتخب المصري عقبة نظيره البنيني؛ وذلك بالانتصار عليه (3-1)، أمس الإثنين.
ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة في ربع النهائي، بالفائز من لقاء كوت ديفوار وبوركينا فاسو، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء.