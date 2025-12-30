تهور كوليبالي أفسد نزهة السنغال أمام بنين .. أسيست يشفع لـ"المختفي" ماني والكونغو تهدد أحلام الجزائر في الكان!

كما كان متوقعًا، السنغال تعبر بنين بأمان بثلاثية دون رد، لتنضم إلى قائمة الصاعدين إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية المقامة بالمغرب.

السنغال لم تبذل مجهودًا خارقًا من أجل الفوز على بنين، حيث فازت بثلاثية سجلها عبد الله سيك وحبيب ديالو وشريف ندياي، ولكن هذا لا يعني أن الفريق الخصم كان مجرد لقمة سائغة، لأن "السناجب" أظهروا الكثير من ملامح التطور.

المباراة حملت الكثير من الأهمية لأسود التيرانجا، وذلك من خلال الفوز وتأمين مقعد الصدارة، وأيضًا منتخب مصر الذي كان ينتظر النتيجة لمعرفة الطرف الذي سيواجهه كأفضل ثوالث بمراحل خروج المغلوب.

وأيضًا لمتابعي دوري روشن السعودي، بسبب ظهور ساديو ماني جناح النصر، إدوارد ميندي حارس الأهلي، وكاليدو كوليبالي مدافع الهلال الذي كاد أن يتسبب في كارثة لبلاده لتلقيه البطاقة الحمراء..