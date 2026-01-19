صفقة برشلونة المحتملة، رياض محرز وثنائي المغرب .. أبرز عشرة لاعبين خيبوا الآمال في كأس أمم إفريقيا 2025

رغم أن كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 عُرس ينتظره جمهور القارة السمراء بشغب كل عامين إلا أن هناك من كان يتمنى لو ينتهي سريعًا، من جماهير عطفًا على ما قدمه منتخب بلادها من مستوى متواضع أو لاعبين نظرًا لما قدموه من أداء فردي مخيب، لكن نحن هنا لنتحدث عن النجوم.

أُسدل الستار أمس الأحد، على كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، بتتويج المنتخب السنغالي بطلًا على حساب أصحاب الأرض، للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2021.

والآن حان موعد "كشف الحساب" الذي لا يحبه اللاعبون، فمع انتهاء وهج البطولة، يبدأ الحساب الحقيقي بعيدًا عن الانتقادات لم تتوقف بالأساس بعد كل مباراة.

هناك نجوم خيبوا آمال جماهيرهم بالفعل في لحظات ما أثناء كأس إفريقيا على رأسهم بالطبع المصريين محمد صلاح وعمر مرموش اللذين أهدرا أول ركلتين ترجيحيتين أمام نيجيريا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، ومن ثم خسر الفراعنة الميدالية البرونزية.

هناك كذلك المغربي براهيم دياز، الذي قدم بطولة أكثر من رائعة، لكنه خيّب الآمال في لحظة الحسم بالنهائي أمام السنغال، وقتما احتسب الحكم ضربة جزاء لأسود الأطلس في الدقيقة 24+90 من عمر الوقت المحتسب بدل من الضائع بالشوط الثاني، لكن نجم ريال مدريد أهدرها بغرابة شديدة.

لكن بعيدًا عن تلك الأسماء، هناك من خيبوا الآمال بشكل عام طوال مشوار البطولة، ولم تكن مجرد لحظات، هؤلاء نسلط الضوء عليهم في السطور التالية، وتحديدًا على أبرز عشرة لاعبين منهم..