وسط فرحة التأهل لنهائي كأس العرب قطر 2025، أعرب يزيد أبو ليلى؛ حارس مرمى المنتخب الأردني، عن استيائه من تصرف سالم الدوسري؛ قائد المنتخب السعودي، معه وزملائه قبل انطلاق مباراة الفريقين في نصف النهائي، مطالبًا إياه بالتحلي بالتواضع.
كأس العرب 2025 | "تعلم من ياسر القحطاني وكن متواضعًا" .. حارس منتخب الأردن يهاجم سالم الدوسري بعد تصرفه الغريب
الأردن تطيح بالسعودية
المنتخب الأردني بقيادة مدربه المغربي جمال السلامي، حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام نظيره السعودي بهدف نظيف، سجله نزار الشردان بفضل ضربة رأس في الدقيقة 66 من عمر المباراة، ضمن نصف نهائي كأس العرب قطر 2025.
هذا الفوز أهل النشامى لمواجهة المنتخب المغربي في النهائي، المقرر لها 18 من ديسمبر الجاري على استاد لوسيل في العاصمة القطرية "الدوحة".
أما المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، فيلتقي بالمنتخب الإماراتي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العرب 2025، والمقرر لها 18 من ديسمبر الجاري، على استاد خليفة الدولي (الريان).
- AFP
رسالة أبو ليلى للدوسري
قبل المباراة، لم يظهر أي علامة من علامات التوتر في العلاقة بين لاعبي المنتخبين، وكذلك الحال أثناء أحداث اللقاء، لكن يبدو أن الصورة لم تكن تعكس الحقيقة.
هذا ما كشفه حارس مرمى المنتخب الأردن يزيد أبو ليلى، الذي اتهم سالم الدوسري بـ"الكبر"، وعدم التعامل بصورة لائقة مع لاعبي النشامى قبل المباراة.
وقال أبو ليلى في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "رسالة لسالم الدوسري أتمنى التواضع، أنت لاعب كبير، قبل المباراة لم تسلم علينا بشكل جيد".
وأضاف: "استغربت أنا وزملائي مما قام به الدوسري معنا، أتمنى منه أن يتعلم من ياسر القحطاني (نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق)، الذي اعتبره أسطورة حقيقية".
وماذا عن المباراة؟
بالانتقال لتصريحات أبو ليلى عن المباراة نفسها، فقد قال: "شكرًا لجهازنا الفني، صراحة قدموا عملًا رائعًا لنا، أعتقد أن ساعات نومهم اليومية لم تتجاوز ساعتين قبل المباراة، وشرحوا لنا نقاط ضعف المنتخب السعودي وقوته".
وأضاف بشأن حصوله على جائزة رجل المباراة: "الحصول عليها للمرة الثانية في كأس العرب 2025 بالتأكيد يعني لي الكثير، فمركزنا حساس (حراسة المرمى)، الخطأ به يعني استقبال هدف، وبالتأكيد هذه الجائزة تمنحني دافعًا كبيرًا".
واختتم بالحديث عن ملعب النهائي؛ استاد لوسيل: "ذكرياتنا به كثيرة، حيث كنا نقيم بفندق قريب منه في كأس آسيا الأخيرة، وكنا نشاهده يوميًا، وبالأمس فضلنا كلاعبين الذهاب إليه، لأننا شعرنا أننا سنصل للنهائي، وهذا ما تحقق ولله الحمد".
أبو ليلى في كأس العرب 2025
بعدما كان قد قاد المنتخب الأردني، للوصول لربع نهائي كأس العرب قطر 2021، ومن ثم الوداع على يد المنتخب المصري، بالهزيمة بثلاثية مقابل هدف وحيد في الأشواط الإضافية.
ومن بعدها الوصول لنهائي كأس أمم آسيا 2023، قبل الهزيمة أمام المنتخب قطري بثلاثية مقابل هدف وحيد.
ها هو يزيد أبو ليلى يخوض نهائي جديد مع النشامى، لكن هذه المرة في كأس العرب 2025..
خلال النسخة الحالية من البطولة العربية، نجح الحارس صاحب الـ32 عامًا في الخروج بشباك نظيفة من ثلاث مباريات "مصر، العراق والسعودية"، فيما لم يستقبل سوى هدفين فقط خلال خمس مباريات خاضها حتى الآن في البطولة.
- Getty Images Sport
مشوار السعودية لنصف النهائي
كتيبة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بدأت مشوارها في كأس العرب قطر 2025، بالفوز أمام عمان (2-1)، ثم انتصار جديد أمام جزر القمر (3-1)، واختتام دور المجموعات بالهزيمة أمام المغرب (0-1).
بهذه النتائج، احتلت السعودية المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، خلف المنتخب المغربي بسبع نقاط، فيما حلت عمان في المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيرًا جزر القمر دون أي نقطة
في ربع النهائي، اصطدم المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني، ليُهزم الفدائيون بثنائية مقابل هدف وحيد، ومن ثم تأهل الأخضر لنصف النهائي.
مشوار الأردن لنصف النهائي
بالانتقال للنشامى، فقد استهلوا مشواره في دور المجموعات بالفوز أمام الإمارات (2-1)، ثم الانتصار أمام الكويت (3-1)، وأخيرًا هزيمة المنتخب المصري (3-0).
واحتل المنتخب الأردني المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط (العلامة الكاملة)، أمام الأبيض (4 نقاط)، مصر (2)، والكويت (1).
فيما كان الانتصار في ربع النهائي أمام العراق بهدف نظيف.
خصم النهائي
بعد الفوز في مواجهة المنتخب السعودي بنصف نهائي كأس العرب قطر 2025، من المقرر أن يصطدم النشامى بالمنتخب المغربي في النهائي، على استاد لوسيل، في 18 من ديسمبر الجاري.
أسود الأطلس بقيادة طارق السكتيوي عبروا للنهائي بعد الفوز أمام المنتخب الإماراتي اليوم الإثنين، بثلاثية نظيفة.
وكان المغاربة قد حصدوا سبع نقاط بدور المجموعات منتصرين أمام جزر القمر (3-1)، والسعودية (1-0)، فيما تعادلوا أمام عمان (0-0).
وفي ربع النهائي، كان الفوز المغربي أمام المنتخب السوري بهدف نظيف، ثم الانتصار أمام الإمارات في نصف النهائي.