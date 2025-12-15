Abderrazak Hamdallah Tarik Sektioui Morocco GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

كأس العرب 2025| عبدالرزاق حمدالله ضد الإمارات .. تيكي تاكا بـ"نكهة مغربية ممتعة" لكن عليك الحذر من تصرفاتك المتهورة

عبدالرزاق حمدالله و16 دقيقة من المتعة الكروية..

عبدالرزاق حمدالله.. هذا الاسم المغربي الذي حيّر عشاق الساحرة المستديرة؛ كلما نظُن أنه انتهى كرويًا، يعود إلينا بوجه مغاير تمامًا.

نعم.. حمدالله لم يقدّم أي شيء في الـ16 دقيقة التي شارك فيها، خلال مباراة المغرب وجزر القمر؛ وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة كأس العرب "فيفا 2025"، التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وزاد النجم المغربي الطين بلة؛ عندما تحصل على "كارت أحمر" مجاني، في مباراة منتخب بلاده ضد عُمان.

هذه المباراة انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس العرب؛ حيث غاب حمدالله على إثرها، لمدة مباراتين.

المباراتان اللتان غاب عنهما حمدالله بسبب الطرد؛ كانتا ضد السعودية في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وأمام سوريا في دور ربع النهائي.

لذلك.. ردد الكثيرون أن هذه هي نهاية عبدالرزاق حمدالله، خاصة مع المنتخب المغربي؛ ليفاجئ اللاعب الجميع، عندما عاد كـ"بديل" ضد الإمارات العربية المتحدة.

المغرب انتصر (3-0) ضد الإمارات، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب 2025؛ ليحجز مقعده في المشهد الختامي لهذه البطولة الرائعة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور عبدالرزاق حمدالله ضد الإمارات، في ليلة الإثنين..

  • France v Morocco: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    عبدالرزاق حمدالله.. عندما تكفي 16 دقيقة لتقديم كل شيء في كرة القدم

    طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب الثاني، دفع بنجمه عبدالرزاق حمدالله ضد الإمارات، في نصف نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك في الدقيقة 74 من عمر المباراة، أي قبل 16 دقيقة من النهاية.

    16 دقيقة فقط كانت كافية لحمدالله، ليقدّم كل شيء في كرة القدم، ويقود منتخب بلاده إلى المباراة النهائية من البطولة العربية، على النحو التالي:

    * أولًا: التحرك في كل مكان فوق أرضية الملعب؛ سواء في العمق أو الأطراف.

    * ثانيًا: صناعة الهدف الثاني للمنتخب المغربي؛ والذي سجله أشرف المهديوي في الدقيقة 83.

    * ثالثًا: تسجيل الهدف الثالث للمنتخب المغربي بنفسه؛ وذلك في الدقيقة 90+2.

    وعندما دخل حمدالله أرضية الملعب ضد الإمارات؛ كان المنتخب المغربي متقدّمًا (1-0)، مع عديد من الفرص الخطيرة للخصم.

  • عبدالرزاق حمدالله.. عندما يجمع المهاجم بين "التيكي تاكا" وجودة الإنهاء!

    الآن.. إذا ركزنا على تمريرة عبدالرزاق حمدالله وهدفه، في مباراة منتخب المغرب ضد نظيره الإماراتي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب "فيفا 2025"؛ سنجد الكثير من المهارات الكروية، التي يتمتع بها هذا اللاعب.

    على سبيل المثال.. في تمريرة الهدف لزميله أشرف المهديوي، في الدقيقة 83 من عمر المباراة؛ وجدنا مهارة "التيكي تاكا" عند حمدالله، أو ما يعرف بالتمريرات القصيرة الممتعة.

    نعم.. حمدالله انطلق من الطرف الأيسر؛ ومن ثم أخذ في تبادل الكرات مع زملائه، قبل أن يمررها بشكلٍ رائع إلى المهديوي.

    أما في الهدف الذي سجله في الدقيقة 90+2؛ قدّم إلينا حمدالله صورة المهاجم الصريح، كما يجب أن يكون.

    وتحرك النجم المغربي بامتياز داخل منطقة الـ18، حيث سبق المدافع الإماراتي بخطوة؛ قبل أن يسدد الكرة بروعة، داخل الشباك.

  • على عبدالرزاق حمدالله الحذر من تصرفاته المتهورة

    رغم كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ دعونا نقف عند نقطة سلبية قدّمها عبدالرزاق حمدالله، في مباراة منتخب بلاده المغرب ضد الإمارات.

    حمدالله بعد تسجيل الهدف قام بـ"خلع القميص"؛ الأمر الذي استدعى حكم المباراة، لإشهار الكارت الأصفر في وجهه.

    والبعض قد يتساءل: "ما المشكلة هُنا؟!"؛ خاصة أن الكثير من اللاعبين الذين يحتفلون بهذه الطريقة، وليس حمدالله فقط.

    لكن.. دعونا نشير إلى أن حمدالله لا يزال عائدًا من الإيقاف، بعد طرده في مباراة المغرب وعُمان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    لذلك.. يجب دائمًا أن يحذر حمدالله، لأن أي إقصاء جديد مع المنتخب المغربي؛ سينهي مسيرته مع أسود الأطلس نهائيًا، خاصة أن الجمهور من الصعب أن يسامحه.

    وفي الفترة الأخيرة، وجدنا بعض اللاعبين يأخذون كارتين أصفرين ويتم طردهم، في غضون دقيقة أو اثنتين فقط؛ مثلما حدث مع ألفارو كاريراس، ظهير أيسر فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    كاريراس تعرض لـ"الطرد"، في مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ حيث كان الإنذار الأول في الدقيقة 90+1، والثاني بعده مباشرة بدقيقة.

    ومن هُنا.. يجب على حمدالله أن يتجنب البطاقات المجانية مع المنتخب المغربي؛ لأن الجمهور قد لا يغفر له أي خطأ، في المستقبل القريب على الأقل.

  • Morocco Training Session - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    كلمة أخيرة.. عبدالرزاق حمدالله مهاجم رائع "عندما يركز فقط"!

    الملخص من كل ما سبق؛ هو أن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والذي ينشط في صفوف نادي الشباب، أثبت لنا أنه مهما تراجع مستواه يظل محتفظًا بموهبته الكبير.

    إلا أن حمدالله دائمًا ما يجعل من نفسه محطًا للانتقادات والهجوم، سواء من الجماهير أو النقاد؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الأزمات المتكررة له مع جميع إدارات الأندية التي لعب لها.

    * ثانيًا: بعض التصرفات "غير الرياضية" داخل أرضية الملعب.

    * ثالثًا: اختلافات مع عدد من زملائه في غرف الملابس.

    وعندما يكون حمدالله مركزًا 100% داخل أرضية الملعب، مثلما فعل عندما نزل بديلًا ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب "فيفا 2025"؛ وجدنا لاعب لا يُمكن لاثنين من عشاق الساحرة المستديرة، أن يختلفوا عليه.

    ويبقى أن ننتظر نفس الأداء من حمدالله في المباراة النهائية، من بطولة كأس العرب؛ حيث أنه إذا نجح في قيادة منتخب المغرب للقب، ستكون تحوّلًا كبيرًا لصالحه بالطبع.

