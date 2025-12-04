Uzbekistan v Qatar: AFC FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
كأس العرب 2025 | تحذيرات من تلاعب؟ .. مدرب قطر يرد على "السيناريو المقلق" في لقاء سوريا وفلسطين ويناشد فيفا

ماذا قال مدرب منتخب قطر؟

بنهاية الجولة الثانية من مباريات "المجموعة الأولى"، ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ أصبحنا أمام سيناريو مثير للغاية، من أجل حسم بطاقتي التأهُل إلى ربع النهائي.

بطولة كأس العرب 2025 تُقام على الأراضي القطرية؛ وذلك في الفترة من 1 إلى ديسمبر الجاري.

وتضم "المجموعة الأولى" من البطولة العربية؛ كل من قطر صاحبة الأرض والجمهور، إلى جانب تونس وسوريا وفلسطين.

    حسابات التأهُل عن "المجموعة الأولى" ببطولة كأس العرب

    بعد نهاية الجولة الثانية.. يتصدر منتخب فلسطين الأول لكرة القدم جدول ترتيب "المجموعة الأولى"، من بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل.

    وتتفوق فلسطين بفارق الأهداف فقط على منتخب سوريا الأول لكرة القدم؛ الذي جمع هو الآخر 4 نقاط، بفوز وتعادل في أول جولتين.

    ومن ناحيتهما.. يمتلك كل من المنتخبين التونسي والقطري، نقطة وحيدة فقط؛ حيث تعادلا في لقاء وحيد، وخسرا في آخر.

    منتخب قطر خسر أمام فلسطين (0-1)، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب؛ قبل أن يتعادل (1-1) مع سوريا.

    أما منتخب تونس.. سقط أمام سوريا (0-1)؛ قبل أن يتعادل (2-2) مع فلسطين، في مباراة مثيرة بالجولة الثانية من دور المجموعات.

    وسيلتقي منتخب تونس نظيره القطري، في الجولة الثالثة "الأخيرة"؛ بينما تضرب فلسطين موعدًا حاسمًا مع سوريا، لحجز بطاقة التأهُل إلى ربع النهائي.

    ويكفي منتخبا سوريا وفلسطين التعادل، في مباراتهما مع بعضهما البعض بالجولة الثالثة من دور المجموعات؛ لكي يتأهلا إلى ربع النهائي، دون النظر إلى نتيجة مواجهة قطر وتونس.

    وعلى الجانب الآخر.. يحتاج كل من قطر وتونس، الفوز على الآخر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، مع عدم تعادل فلسطين وسوريا؛ ومن ثم التفوق بـ"فارق الأهداف".

  • رد مدرب قطر على "السيناريو المُقلق" في مباراة سوريا وفلسطين

    وفي هذا السياق.. تم سؤال الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم؛ على إمكانية "اتفاق" سوريا وفلسطين، على التعادل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    وكما ذكرنا تعادل سوريا وفلسطين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات؛ يعني تأهُلهما معًا إلى ربع نهائي كأس العرب، مع خروج قطر وتونس مباشرة.

    لوبيتيجي رد في المؤتمر الصحفي بعد التعادل (1-1) مع سوريا، مساء يوم الخميس؛ بخصوص تحذيرات التلاعب: "علينا أن نؤمن باللعب النظيف.. وسننتظر ما سيحدث بين سوريا وفلسطين".

    وأعرب المدير الفني الإسباني عن ثقته بقيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمراقبة مباراة سوريا وفلسطين؛ لتجنُب حدوث أي شيء غريب.

    وعن ذلك يقول لوبيتيجي: "أنا مُتأكد أن (فيفا)؛ سيكون بدراية لما سيحدث داخل أرضية الملعب بين سوريا وفلسطين"؛ في مناشدة صريحة للاتحاد الدولي لكرة القدم، للقيام بدوره.

    وتقام بطولة كأس العرب 2025، تحت رعاية كاملة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ ما يعطي أهمية أكبر لهذا الحدث.

    مسيرة جولين لوبيتيجي مع منتخب قطر

    المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيجي تولى قيادة منتخب قطر الأول لكرة القدم، في شهر مايو من عام 2025.

    ونجح لوبيتيجي في قيادة قطر، للتأهُل إلى بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك للمرة الأولى في تاريخ العنابي، عبر التصفيات.

    ولم يشارك المنتخب القطري سوى مرة واحدة فقط في بطولة كأس العالم، قبل نسخة 2026 القادمة؛ حيث كان ذلك في عام 2022.

    وقتها.. شارك منتخب قطر في بطولة كأس العالم 2022 كـ"مستضيف"؛ حيث كان هذا الحدث الأول من نوعه، الذي يُقام في دولة عربية.

    * أرقام جولين لوبيتيجي مع منتخب قطر:

    - مباريات: 9.

    - فوز: 2.

    - تعادل: 3.

    - خسارة: 4.

    - أهداف مسجلة: 8.

    - أهداف مستقبلة: 14.

    مجموعات بطولة كأس العرب "فيفا 2025" في قطر

    بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، تُقام في دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

    وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، البطولة العربية للمنتخبات؛ بعد نسختي 1998 و2021.

    وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبي قطر وسوريا في "المجموعة الأولى"، من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من فلسطين وتونس.

    أما باقي مجموعات كأس العرب 2025؛ فجاءت على النحو التالي:

    * المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، عُمان وجزر القمر.

    * المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات والكويت.

    * المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين والسودان.

    ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أُقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.

