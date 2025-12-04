كأس العرب 2025 | تحذيرات من تلاعب؟ .. مدرب قطر يرد على "السيناريو المقلق" في لقاء سوريا وفلسطين ويناشد فيفا

بعد نهاية الجولة الثانية.. يتصدر منتخب فلسطين الأول لكرة القدم جدول ترتيب "المجموعة الأولى"، من بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل.

وتتفوق فلسطين بفارق الأهداف فقط على منتخب سوريا الأول لكرة القدم؛ الذي جمع هو الآخر 4 نقاط، بفوز وتعادل في أول جولتين.

ومن ناحيتهما.. يمتلك كل من المنتخبين التونسي والقطري، نقطة وحيدة فقط؛ حيث تعادلا في لقاء وحيد، وخسرا في آخر.

منتخب قطر خسر أمام فلسطين (0-1)، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب؛ قبل أن يتعادل (1-1) مع سوريا.

أما منتخب تونس.. سقط أمام سوريا (0-1)؛ قبل أن يتعادل (2-2) مع فلسطين، في مباراة مثيرة بالجولة الثانية من دور المجموعات.

وسيلتقي منتخب تونس نظيره القطري، في الجولة الثالثة "الأخيرة"؛ بينما تضرب فلسطين موعدًا حاسمًا مع سوريا، لحجز بطاقة التأهُل إلى ربع النهائي.

ويكفي منتخبا سوريا وفلسطين التعادل، في مباراتهما مع بعضهما البعض بالجولة الثالثة من دور المجموعات؛ لكي يتأهلا إلى ربع النهائي، دون النظر إلى نتيجة مواجهة قطر وتونس.

وعلى الجانب الآخر.. يحتاج كل من قطر وتونس، الفوز على الآخر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، مع عدم تعادل فلسطين وسوريا؛ ومن ثم التفوق بـ"فارق الأهداف".