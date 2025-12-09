كأس العرب 2025 | "تعرضنا لمهزلة رياضية وأخلاقية" .. محلل كويتي يفتح النار على لاعب منتخب بلاده ويؤكد: فتوة في باب الحارة!

فتح المحلل الرياضي الكويتي عبدالكريم الشمالي، النار على أحد نجوم منتخبه الوطني؛ بعد أحداث مواجهة الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء.

منتخب الكويت خسر (1-3) أمام نظيره الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وبهذه النتيجة.. ودع الكويتيون البطولة العربية بشكلٍ رسمي؛ بينما تأهل الإماراتيون إلى ربع النهائي، في "المركز الثاني" عن المجموعة الثالثة.

وتواجد منتخبا الكويت والإمارات في "المجموعة الثالثة"، من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من مصر والأردن.