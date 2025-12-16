كأس العرب 2025 - فيديو | دليل براءة سالم الدوسري .. اتهامات حارس الأردن "باطلة"

التقى المنتخب الأردني بنظيره السعودي، أمس الإثنين، على استاد البيت في الخور، ضمن نصف نهائي كأس العرب قطر 2025.

قبل المباراة، لم يظهر أي علامة من علامات التوتر في العلاقة بين لاعبي المنتخبين، وكذلك الحال أثناء أحداث اللقاء، لكن يبدو أن الصورة لم تكن تعكس الحقيقة.

هذا ما كشفه حارس مرمى المنتخب الأردني يزيد أبو ليلى، الذي اتهم سالم الدوسري بـ"الكبر"، وعدم التعامل بصورة لائقة مع لاعبي النشامى قبل المباراة.

وقال أبو ليلى في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "رسالة لسالم الدوسري أتمنى التواضع، أنت لاعب كبير، قبل المباراة لم تسلم علينا بشكل جيد".

وأضاف: "استغربت أنا وزملائي مما قام به الدوسري معنا، هو حتى لم يمد يده للسلام ولم ينظر لوجوهنا، أتمنى منه أن يتعلم من ياسر القحطاني (نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق)، الذي اعتبره أسطورة حقيقية".