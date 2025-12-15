رغم الفشل في التأهل لنهائي كأس العرب قطر 2025 إلا أن حسين عبدالغني؛ نجم الأهلي والمنتخب السعودي الأسبق، خرج للدفاع عن لاعبي الأخضر أمام انتقاد عبده عطيف؛ نجم الشباب الأسبق، مطالبًا إياه بالعقلانية في الحديث.
كأس العرب 2025 | "أنت جاحد وحديثك قاسي ولا يليق" .. حسين عبدالغني يفتح النار على عبده عطيف بعد انتقاده للاعبي المنتخب السعودي
ماذا حدث؟
قبل أربعة أيام، وتحديدًا بعد فوز المنتخب السعودي أمام نظيره الفلسطيني في ربع نهائي كأس العرب قطر 2025، بثنائية مقابل هدف وحيد، انتقد عبده عطيف اللاعبين، موضحًا أنهم لا يملكون أساسيات كرة القدم من الأساس.
وقال عطيف وقتها عبر برنامج "في المرمى": "شخصية بطل لوصولنا لنصف النهائي؟، أشك في مستوى منتخبنا من مواجهة المغرب في دور المجموعات وفلسطين في ربع النهائي، لدينا خلل. الخلل عام من إدارة كرة وجودة لاعبين وإدارة فنية. الأساس هي الجودة".
وتابع: "لا أريد أن يقول الناس (عبده حاد)، لكن 70% من لاعبي المنتخب يفتقدون لأهم أساسيات كرة القدم، أنا مستعد لرهان أي لاعب، وهذا ليس حادًا. 70% من لاعبينا ليس عندهم سرعة تمرير ولا دقة ولا جودة تمرير ولا استلام عالي، هذا وأنا لم أصعد للحديث عن الدوران والرؤية والتحكم في الكرة وسط الزحام واتخاذ القرارات السريعة. نحن نتحدث عن أساسيات، أما إن قمنا بتصعيد الشروط فسنجد 3 لاعبين جيدين فقط".
هجوم حسين عبدالغني
رد حسين عبدالغني على حديث عبده عطيف، جاء اليوم الإثنين، المنتخب السعودي مهزومًا أمام الأردن (0-1) في نصف نهائي كأس العرب 2025، لكنه لم يهاجم اللاعبين بل هاجم انتقادهم بهذه الطريقة.
وقال "الفتى الذهبي"، عبر برنامج "نادينا": "تصريحك به جحود، وتقليل من لاعبي المنتخب، هل أصلًا ما قلته منطق؟، أنا متأكد من أنك ستسعى لالتقاط الصور مع هؤلاء اللاعبين في أي مناسبة".
وأضاف: "علينا احترام لاعبي المنتخب السعودي، من الممكن أن ننتقدهم، لكن لا ننسفهم بهذه الطريقة. يجب أن يمتاز الطرح بالعقلانية. نحن جميعًا ننتقد ونتحدث، وعندما كنا لاعبين كان هناك من ينتقدنا، وهذا طبيعي طالما نعمل في مجال التحليل، لكن ليس بهذه القسوة التي لا تليق".
عبدالغني تابع موجهًا حديثه لعطيف: "كنت أتمنى لو تحدد الأسماء التي تعرف تلعب كرة، وأنا أعرف من كنت ستختار، لكن كلامك غير منطقي".
هجوم سامي الجابر
سامي الجابر؛ أسطورة الهلال والمنتخب السعودي، لم يكن لديه علم بتصريح عبده عطيف، لكن بعدما أخبره حسين عبدالغني بالأمر، اتفق مع الأخير في الرأي.
وأوضح الجابر عبر "نادينا": "يجب أن يكون هناك اتزانًا كبيرًا واحترامًا. نحن كنا لاعبين وكنا أحيانًا نحاول لكن يكون الخصم أقوى منا، لكن حاولنا وقاتلنا".
واستطرد مشيدًا بالنشامى: "اليوم نحن مبهورون بالأردن، وبمدربه جمال السلامي الذي صنع منتخبًا قويًا بعد حسين عموتة. هذا المنتخب نجح في كأس آسيا الأخيرة في الفوز أمام كوريا ومنتخبات قوية. كرة القدم أصبحت صناعة وليست موهبة، لأننا لو تحدثنا على الموهبة، لن يقارن المنتخب الأردني بالسعودي مع احترامي، كذلك نحن نتفوق في القيمة السوقية وفي التنافسية بالدوري المحلي. الأردن بفكر كبير صنع منتخبًا قويًا".
واختتم: "هذا المنتخب هو من صعد لكأس العالم قبل شهرين، لكن انتقاد عطيف قاسٍ جدًا، ربما خانه التعبير، لكن عليه أن يكون منطقيًا".
الأردن تطيح بالسعودية
المنتخب الأردني بقيادة مدربه المغربي جمال السلامي، حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام نظيره السعودي بهدف نظيف، سجله نزار الشردان بفضل ضربة رأس في الدقيقة 66 من عمر المباراة، ضمن نصف نهائي كأس العرب قطر 2025.
هذا الفوز أهل النشامى لمواجهة المنتخب المغربي في النهائي، المقرر لها 18 من ديسمبر الجاري على استاد لوسيل في العاصمة القطرية "الدوحة".
أما المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، فيلتقي بالمنتخب الإماراتي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العرب 2025، والمقرر لها 18 من ديسمبر الجاري، على استاد خليفة الدولي (الريان).
مشوار السعودية لنصف النهائي
كتيبة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بدأت مشوارها في كأس العرب قطر 2025، بالفوز أمام عمان (2-1)، ثم انتصار جديد أمام جزر القمر (3-1)، واختتام دور المجموعات بالهزيمة أمام المغرب (0-1).
بهذه النتائج، احتلت السعودية المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، خلف المنتخب المغربي بسبع نقاط، فيما حلت عمان في المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيرًا جزر القمر دون أي نقطة
في ربع النهائي، اصطدم المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني، ليُهزم الفدائيون بثنائية مقابل هدف وحيد، ومن ثم تأهل الأخضر لنصف النهائي.
مشوار الأردن لنصف النهائي
بالانتقال للنشامى، فقد استهلوا مشواره في دور المجموعات بالفوز أمام الإمارات (2-1)، ثم الانتصار أمام الكويت (3-1)، وأخيرًا هزيمة المنتخب المصري (3-0).
واحتل المنتخب الأردني المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط (العلامة الكاملة)، أمام الأبيض (4 نقاط)، مصر (2)، والكويت (1).
فيما كان الانتصار في ربع النهائي أمام العراق بهدف نظيف.