أحمد فرهود

كأس العرب 2025 | لقطة تخطف الأنظار .. صحفي من جزر القمر "يرقص" احتفالًا بفوز المنتخب السعودي على بلاده!

فيديو من داخل برنامج "المجلس" يخطف الأنظار..

كعادته يوميًا.. شهد برنامج "المجلس" عبر شبكة قنوات "الكأس" القطرية، لقطة فريدة من نوعها؛ على هامش مباراة منتخب السعودية ضد جزر القمر.

المنتخب السعودي فاز (3-1) على جزر القمر، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

ويتواجد منتخبا السعودية وجزر القمر في "المجموعة الثانية"، ببطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من المغرب وعُمان.

    منتخب السعودية يطير إلى ربع نهائي كأس العرب 2025

    حجز منتخب السعودية الأول لكرة القدم بطاقة التأهُل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025؛ وذلك بعد الفوز على جزر القمر (3-1)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

    بهذا الفوز.. رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط، في "صدارة" جدول ترتيب المجموعة الثانية من البطولة العربية؛ وبفارق نقطتين عن المغرب، صاحب "المركز الثاني".

    وكان منتخب السعودية قد حقق الفوز في الجولة الأولى؛ وذلك بهدفين مقابل واحد، على نظيره العُماني العنيد.

    أما المغرب "الوصيف"، فاز (3-1) على جزر القمر في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ قبل أن يتعادل سلبيًا (0-0) مع عُمان، مساء يوم الجمعة.

    جدول ترتيب "المجموعة الثانية" ببطولة كأس العرب 2025:

    * المركز الأول: السعودية (6 نقاط).

    * المركز الثاني: المغرب (4 نقاط).

    * المركز الثالث: عُمان (نقطة).

    * المركز الرابع: جزر القمر (0 نقاط).

    وبالتالي.. ضمن الأخضر السعودي التأهُل، مهما كانت نتائج مباريات الجولة الثالثة "الأخيرة" من دور المجموعات؛ ولكنه سيلعب على الصدارة ضد المغرب، في اللقاء القادم.

  • صحفي من جزر القمر "يرقص" احتفالًا بالفوز السعودي

    وفي هذا السياق.. عرض برنامج "المجلس" عبر شبكة قنوات "الكأس" القطرية، مقطع فيديو مثير للصحفي حسام الدين أحمد من جزر القمر؛ على هامش خسارة منتخب بلاده ضد السعودية، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    حسام الدين كان أحد ضيوف برنامج "المجلس"، في حلقة يوم الجمعة؛ حيث ظهر وهو متفاعلًا للغاية مع فوز الأخضر السعودي، على جزر القمر.

    ووصل الحال بهذا الصحفي، أن "رقص" احتفالًا بالمنتخب السعودي؛ وذلك رغم أن الأخير فاز على بلاده، وبثلاثة أهداف مقابل واحد.

    رقص حسام الدين جاء أثناء جلوسه في برنامج "المجلس"؛ حيث أخذ يصفق مع الأهازيج السعودية، إلى جانب تحريك رأسه وجسده.

    وبالطبع.. منتخب جزر القمر لا يملك إنجازات تُذكر في عالم كرة القدم؛ لذلك فإن حسام الدين وغيره من الصحفيين التابعين لهذا البلد، يحاولون الاستمتاع بأجواء كأس العرب.

    وودع منتخب جزر القمر البطولة العربية؛ مهما كانت نتيجة مباراته الأخيرة ضد عُمان، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

  • FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport

    منتخب السعودية يفوز على جزر القمر في غياب هيرفي رينارد

    المثير في الأمر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم حقق الانتصار على جزر القمر، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ بدون مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

    رينارد غاب عن هذه المباراة؛ بسبب سفره مع رئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لحضور قرعة كأس العالم 2026.

    قرعة كأس العالم 2026؛ أسفرت عن وقوع منتخب السعودية في مجموعة حديدية، مع إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

    ومن ناحيته.. قاد فرانسوا رودريجز، مساعد هيرفي رينارد، المنتخب السعودي ضد جزر القمر؛ وذلك في المباراة التي فاز فيها الأخضر (3-1)، وضمن بها التأهُل إلى ربع نهائي البطولة العربية.

  • FBL-FIFA-ARAB-CUP-CEREMONYAFP

    مجموعات بطولة كأس العرب "فيفا 2025" في قطر

    بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، تُقام في دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

    وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، البطولة العربية للمنتخبات؛ بعد نسختي 1998 و2021.

    وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبي السعودية وجزر القمر في "المجموعة الثانية"، من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من المغرب وعُمان.

    أما باقي مجموعات كأس العرب 2025؛ فجاءت على النحو التالي:

    * المجموعة الأولى: قطر، تونس، سويا وفلسطين.

    * المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات والكويت.

    * المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين والسودان.

    ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أُقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.

  • FBL-WC-2023-WOMEN-MATCH55-FRA-MARAFP

    مسيرة هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

    الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث يستعد للتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026، مثلما فعل في نسخة 2022.

    وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

    وقاد رينارد المنتخب السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.

    وعاد المدير الفني الفرنسي إلى الأخضر السعودي مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:

    * مباريات: 45.

    * فوز: 21.

    * تعادل: 10.

    * خسارة: 14.

    * أهداف مسجلة: 57.

    * أهداف مستقبلة: 38.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:

    * مباريات: 22.

    * فوز: 10.

    * تعادل: 5.

    * خسارة: 7.

    * أهداف مسجلة: 27.

    * أهداف مستقبلة: 24.

    جدير بالذكر أن رينارد يرتبط بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.

