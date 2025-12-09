طرائف كأس العرب 2025 | أغرب هدية رفضتها البحرين .. تصرف ساذج كاد يفاجئ السودان بـ"هدف ذاتي" لولا يقظة الحارس!

شهدت مباراة منتخبي البحرين والسودان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العرب "فيفا 2025"؛ واحدة من غرائب وطرائف هذه البطولة، التي تستضيفها دولة قطر على أراضيها.

ويواجه منتخب البحرين نظيره السوداني، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات "المجموعة الرابعة"، ببطولة كأس العرب 2025.

ويتواجد منتخبا البحرين والسودان في "المجموعة الرابعة" من البطولة العربية؛ إلى جانب كل من الجزائر والعراق.